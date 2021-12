Coco Echagüe deja la conducción de "Pasión de Carnaval"; ¿quién tomará su lugar?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vuelta del Carnaval en 2022 marcará también el final de ciclo para el histórico conductor de Pasión de Carnaval (VTV - Tenfield). Luego de 17 años como anfitrión televisivo de las etapas en el Teatro de Verano, Jorge "Coco" Echagüe no será de la partida en la venidera Fiesta de Momo.

Según supo TV Show, la desvinculación de Echagüe se dio de mutuo acuerdo con Tenfield. El comunicador expresó motivos de desgaste físico, en especial desde que asumió la conducción de Desayunos informales en las mañanas de Teledoce.

"El último Carnaval (2020) fue muy desgastante porque yo me acostaba a las 3:00 de la mañana y a las 7:00 estaba arriba para ir a Desayunos. Y no es solo estar, sino hacerlo con una energía muy particular", declaró Echagüe en una entrevista en julio pasado en Sábado Show.

Desde ese momento manifestaba sus dudas de continuar en el rol para el Carnaval 2022. De las transmisiones de la prueba de admisión de noviembre pasado, Echagüe no fue parte como si lo fueron sus compañeros Nelson Burgos, Mariana Romano, Yessy López y Peke Sander.

En las últimas horas y tras una reunión entre le conductor y la producción de Tenfield, se produjo la desvinculación.

¿Quién será el nuevo conductor de Pasión de Carnaval?

Todo indica que el sucesor será Eduardo "Colo" Gianarelli. El ex Agitando y actualmente conductor de Dale que va (Canal 10) ya inició las conversaciones y los ensayos. Gianarelli está vinculado al Carnaval por sus participaciones en el conjunto de parodistas Los muchachos, aunque en las últimas ediciones desempeñó roles de dirección artística, sin salir a escena.