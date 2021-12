Carnaval 2022: el desfile inaugural será en el Parque Rodó y hay cambios en el reglamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras un año de ausencia a causa de la emergencia sanitaria, el regreso del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas es inminente. Luego de que Daecpu anunciara que los espectáculos en el Teatro de Verano se realizarán al 100 por ciento de aforo —únicamente para público vacunado contra el coronavirus—, este lunes se ofreció una conferencia de prensa para dar más detalles sobre el Carnaval 2022.



En la sede de Daecpu y con autoridades de la directiva carnavalera y de la Intendencia de Montevideo, se anunció que el concurso del próximo verano se llamará Doctor Tabaré Vázquez, en honor al expresidente uruguayo.

Al término de la conferencia de prensa, uno de los secretarios de Daecpu, Carlos Nípoli, comentó a El País que luego de que se confirmara que el concurso se hará con el 100 por ciento del aforo del Teatro de Verano, Daecpu comenzó a trabajar en torno a los protocolos de los tablados montevideanos.



Si bien comentó que todavía no está definida la cantidad de tablados que tendrá la temporada 2022, sí se refirió a los aforos. “Tenemos pensado que tiene que ser para vacunados, por ahí va a ser, pero eso no está definido. En los tablados barriales no lo tenemos definido, pero me parece que van a seguir el camino del Teatro de Verano”, aseguró.

Al respecto de los abonos para el concurso y el precio de las entradas generales, aseguró que todo se definirá en los próximos días, aunque aquellos abonados de larga data ya están siendo contactados por la organización. “Los importes no están claros”, mencionó.



Por otra parte, se anunció que Ramiro Pallares volverá a ser presidente del jurado del Concurso Oficial 2022. En diálogo con El País, mencionó que para esta temporada carnavalera se buscó conformar un jurado experimentado pero más paritario

Por otra parte, mencionó que se planea implementar dos modificaciones en el reglamento. “Si bien todavía no está aprobado, hubo una propuesta de Daecpu, por tema de COVID-19, de no tener escenografías montadas en el escenario para evitar la aglomeración de personas”, adelantó. “Se va a disponer de pantallas LED, que van a estar disponibles para todos los espectáculos, con una reglamentación bastante estricta de su uso”.



Pallares prefirió no dar detalles sobre las condiciones de la utilización de las pantallas, pero sí dijo que los requisitos fueron votados por los directores de las agrupaciones pertenecientes a Daecpu.



Al igual que en el Concurso Oficial de 2020, el próximo carnaval no tendrá eliminación de conjuntos en la primera rueda de la grilla. “Hubo un acuerdo para que todos quienes clasificaron en la prueba de admisión ya tengan el derecho a las dos primeras pruebas”, concluyó.



La semana pasada, el prosecretario de Daecpu, Jorge Ferreira, adelantó a El País que, para respetar los protocolos vigentes, los artistas no podrían bajar a la platea ni tener contacto con el público. “Lamentamos y nos duele que algo tan tradicional como bajar a la platea, hoy no se pueda confirmar”, comentó.

carnaval 2022 El desfile se realizará en el Parque Rodó

En diálogo con El País, la Directora Nacional de Cultura, María Inés Obaldía, adelantó que el Desfile de Carnaval 2022 se realizará en una nueva locación. En vez de la Avenida 18 de Julio, será en el Parque Rodó, con una extensión que va -a través de la Rambla Presidente Wilson- desde Bulevar Artigas hasta la Avenida Dr. Juan A. Cachón, costeando al lago del parque.

“Se va a iluminar toda esa zona, no solo para carnaval, sino que se va a mantener. asegura. “Va a haber un disposición para el público en gradas y posiblemente en sillas. También se va a iluminar la cascada y el alto de la barranca. Va a servir para el desfile de carnaval y para los dos de las Escolas de Samba. Va a quedar muy lindo y será un sambódromo. Es un experimento que inicia con el desfile de carnaval, pero la obra la vamos a dejar para resignificar el espacio”.