El Concurso de Carnaval 2022 llevará el nombre de Dr. Tabaré Vázquez

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de 2022 se llamará Doctor Tabaré Vázquez, en homenaje al expresidente uruguayo, se informó hoy en una conferencia de prensa brindada en la sede de Daecpu, con autoridades de la directiva carnavalera y de la Intendencia de Montevideo.

"Queremos homenajear a un hombre que fue, desde todos los roles en los que se desempeñó, un gran defensor del carnaval. Un amigo del carnaval", dijo en la conferencia uno de los secretarios de Daecpu, Carlos Nípoli.

Nípoli señaló que Vázquez hizo mucho aporte a los tablados de su barrio, La Teja, y que también trabajó para la fiesta popular a partir de los cargos de dirección y gobierno en sus distintas gestiones.



En esa línea, resaltó dos "hitos" en el vínculo entre el fallecido jerarca y el el evento de Dios Momo, como la celebración del congreso Salvemos el Carnaval, que se hizo en 1990 cuando él era intendente de Montevideo; y la decisión de declarar al carnaval como hecho de interés nacional, que se concretó durante su gobierno nacional en 2009.

La intendenta Carolina Cosse, por su parte, dijo que el carnaval "es una gran alegría para todos los uruguayos y las uruguayas". "Todos nosotros lo llevamos en el corazón, forma parte sustancial de nuestra cultura, trasciende fronteras y generaciones", agregó y festejó que se homenajee a Vázquez poniéndole su nombre al próximo concurso.



En relación a la competencia, la jerarca añadió: "Estamos trabajando mucho, hay muchos temas para preparar este carnaval".



En la conferencia destacó la presencia del presidente de Daecpu, Enrique "Cachete" Espert, quien no dio declaraciones pero se dejó ver en público tras un 2021 complejo, en el que atravesó varias complicaciones de salud a causa del COVID-19. Estuvo internado durante cinco meses.

detalles Aforos, tablados barriales y abonos

Tras la conferencia, Carlos Nípoli de Daecpu dijo a El País que ahora que se confirmó que el concurso se hará con el 100 por ciento del aforo del Teatro de Verano, solo para público vacunado contra el coronavirus, se trabajará sobre los protocolos de los tablados.



Aseguró que aún no está definida la cifra de tablados que tendrá esta temporada carnavalera, pero respecto a exigirles vacunación a los espectadores, adelantó: "Tenemos pensado que tiene que ser para vacunados, por ahí va a ser, pero eso no está definido. En los tablados barriales no lo tenemos definido, pero me parece que van a seguir el camino del Teatro de Verano".



Sobre los abonos para la competencia y el precio de las entradas generales, dijo que todo se definirá en los próximos días, aunque aquellos abonados de larga data ya están siendo contactados por la organización. "Los importes no están claros", mencionó.



En cuanto a la exigencia o no de vacunas para los participantes del carnaval, la Directora Nacional de Cultura, María Inés Obaldía, dijo que la IM apoyará la resolución que tome Daecpu al respecto. "Hay mucho que falta porque estamos saliendo recién del pico Conmebol y viendo cómo reaccionamos", comentó y agregó: "Queremos tener el carnaval que nos merecemos, vamos a ver si lo logramos".

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas comenzará el 24 de enero en el Teatro de Verano, y otra vez contará con Ramiro Pallares como presidente del jurado. Pallares dijo a El País que para esta temporada se buscó conformar un jurado experimentado pero más paritario.