Confirmado: el carnaval 2022 será con el 100 por ciento del aforo y solo para vacunados

El martes se conoció que Daecpu (Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay) había solicitado a la Gerencia de Eventos de la Intendencia de Montevideo, coorganizadora del Carnaval 2022, que el próximo Concurso Oficial del Carnaval sea con el 100% de aforo.

El prosecretario de Daecpu, Jorge Ferreira, dijo a El País que de no lograrse el aforo completo, "debido a la situación económica, peligraba la sustentabilidad del carnaval". Ferreira agregó que: "la sustentabilidad también va por parte de Daecpu y la IMM a los tablados populares, con lo que se genera en el Teatro de Verano".

Por ese motivo, el 22 de noviembre le pidieron al Ingeniero Pablo Barletta de la Gerencia de Festejos y Espectáculos de la Intendencia de Montevideo, la posibilidad que el Concurso Oficial sea con aforo completo. "Esa solicitud está confirmada, vamos a tener el 100 por ciento de aforo con público vacunado", dijo Ferreira.

De esta forma Daecpu se encargará de mantener el nivel sanitario. Habrá control de vacunas y algunas restricciones que ya venían manejando internamente. Los conjuntos no van a poder bajar a la platea, algo que históricamente se hacía y ahora no se podrá hacer. "Lamentamos y nos duele que algo tan tradicional como bajar a la platea, hoy no se pueda confirmar", comentó Ferreira.

Además, el público no va a poder tener contacto con los conjuntos. "Daecpu hizo una campaña de exhortación para que los componentes de los conjuntos estén vacunados", dijo Ferreira, y agregó que hay un mínimo de integrantes que no se han vacunado. Por ese motivo se separa el público de los conjuntos, para evitar posibles contagios.

"Nos estamos poniendo a la altura de todos los protocolos para eventos, como también para viajar. En cualquier evento artístico o deportivo al aire libre, como el fútbol, se necesita que sea con vacunados", dijo Ferreira.



"Tengamos el cuenta que es una decisión que hoy se tomó, pero mañana esto puede cambiar. Falta un mes y medio para que comience el Concurso Oficial y puede llegar una variante. Eso puede jugar a favor como en contra. Si es a favor, capaz que las restricciones de los componentes y conjuntos se pueden eliminar. Pero capaz que se puede complicar la situación también", agregó el prosecretario de Daecpu.