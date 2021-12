Claudia García se despidió de las mañanas de Canal 4: "Los voy a extrañar un montón"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Claudia García dejó la conducción de "Buen día": tras dos temporadas y en el cierre del año, la comunicadora se despidió del aire, de sus compañeros y de la audiencia.

"Quiero contarles que estoy cerrando un ciclo muy potente para mí en vida y mi carrera. Han sido dos años muy importantes para mí", dijo la conductora la mañana de este viernes a modo de despedida. "Siempre dije que quería tener mi programa y bucear otras áreas que no sean estrictamente las del noticiero. Ha sido una gran experiencia", añadió García y agradeció a las autoridades del canal, a sus compañeros actuales y pasados y a la audiencia.

Sobre los motivos de su salida, explicó: "No sostengo más este horario. No vivo en Montevideo. Esto resiente los vínculos familiares y en algún momento hay que poner un final sano. No me voy de la TV, ni de la profesión... quiero mucho a mi trabajo y es lo único que sé hacer", dijo para luego bromear en que si el programa se llamara "Buenas noches" no se estaría despidiendo.

Claudia García vive con su pareja en una chacra en Maldonado. Todos días debía levantarse a las 4:00 para trasladarse a Montevideo y llegar a tiempo para la conducción de Buen día que comienza a las 8:00.

"Me llevo amigos... Lo voy a extrañar un montón. No voy a madrugar nada pero los voy a extrañar", dijo.

A modo de "sorpresa", la producción preparó un video con los mejores momentos de García en el programa, entre entrevistas o salidas divertidas. Para las próximas semanas, la conducción del programa recaerá sobre Daniel Nogueira y además, habrá una "incorporación de verano" en la figura de Adriana Da Silva, según adelantó el propio Nogueira.

Mientras tanto en Canal 4 se analiza incorporar al conductor/a definitivo para al programa. En setiembre, había sido desvinculada del ciclo Magdalena Prado.



En cuanto a García, comunicadora y canal analizan proyectos a futuro.