"Canta conmigo ahora": la cara de El Puma y el look de Cristian Castro se hicieron virales

Canta Conmigo Ahora, el flamante certamen comandado por Marcelo Tinelli se estrenó en Argentina y en simultáneo se lo pudo ver en Uruguay a través de la pantalla de Canal 12.

Luego de una atípica presentación del conductor, lejos de los monólogos que realizaba en ShowMatch y más ceñida al formato del programa original, All Together Now, se dieron a conocer los jurados del ciclo. Entre ellos, José Luis "el Puma" Rodríguez, una de las figuras internacionales convocadas, junto a Cristian Castro.

En Twitter, el debut del certamen de canto no pasó inadvertido, y por eso un gesto del artista fue captado por los usuarios. Mientras el participante Rudy Morales cantaba "Proud Mary", el Puma se mostró algo apesadumbrado, con su cabeza ligeramente inclinada a su izquierda. De hecho, no hizo ningún comentario sobre la presentación del joven.

El Puma Rodríguez preguntándose para qué vino a #CantaConmigoAhora pic.twitter.com/JXmcd2AeNz — EL HOTEL ENCUESTAS (@ElHotelTrivia) July 26, 2022

Tinelli: no hay que quedarse atrás, hay que buscar alguien con las mismas vibras de Palito, traigan al Puma Rodriguez #LaVozArgentina #CantaConmigoAhora pic.twitter.com/epyrY1KnBN — ernesto (@ernestoserrano_) July 26, 2022

Tampoco faltaron los comentarios en redes sociales por el colorido vestuario del cantante Cristian Castro. Algunos lo compararon con un sillón, otros con un personaje de la película Los juegos del hambre.

Cuánto presupuesto tinelli que contrato al conductor de los juegos del hambre pic.twitter.com/jf3faen5HL — Agus Cañete (@agustinca81) July 26, 2022

Los comentarios no fueron únicamente contra estos dos jurados del programa. Aquí un repaso por algunas reacciones que generó el estreno de Canta conmigo ahora. En las redes sociales se viralizaron críticas a los 100 jurados, a la llegada del Puma Rodríguez al escenario, a las reacciones de Tinelli ante cada participante y más.

El nuevo programa de Marcelo Tinelli#CantaConmigoAhora pic.twitter.com/agAmqU8cS0 — Un pibe en twitte (@UnPibe_En_Twitt) July 26, 2022

Que nivel marcelo tinelli para traer a la mismísima ariana grande al programa pic.twitter.com/tbUpECckR2 — fercho 😈 N5 🌹 (@wonderfullespos) July 26, 2022

El jurado de Tinelli son todos estética y conceptualmente villanos de Batman — 🔪💰 (@NavajaCrimen) July 26, 2022