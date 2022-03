Canal 4 prepara su versión de uno de los grandes clásicos de la televisión mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Comenzó marzo y con él llegaron los esperados anuncios de renovación de la pantalla chica. Canal 10 ya empezó a mostrar sus tanques para este año, al igual que Canal 12 que ayer estrenó El desafío, y antes presentó a los investigadores de su programa ¿Quién es la máscara?, que aún no tiene fecha de lanzamiento. Ahora es Canal 4 el que da señales de lo que vendrá.

La principal novedad es que el 4 adquirió los derechos para realizar la versión uruguaya de El precio justo. De acuerdo al canal, los episodios comenzarán a grabarse entre abril y mayo, por lo que su aparición quedará para más adelante.

Creado en 1956, El precio justo (The Price is Right en inglés) es uno de los formatos más antiguos de la televisión, y por lo visto mantiene el atractivo a más de medio siglo de su primera emisión en Estados Unidos. El juego, que se ha adaptado en más de 30 países, consiste en la puja por el precio de los artículos mostrados en cada programa. El participante que se acerque más al precio o dé con la cifra exacta, ganará los premios en disputa.

Por el momento no hay confirmación respecto a la conducción del ciclo, ni se sabe el día u horario en que se emitirá, aunque seguramente ocupe las noches del canal que actualmente cuenta con otros formatos de entretenimientos como Los ocho escalones y Sopa de Letras.

Nueva figura para conducir "Buen día"

Buen día, el ciclo matutino que transformó las mañanas del canal con una impronta más periodística y alejada del magazine, tenía como conductora a Claudia García, hasta que anunció su salida a fines de 2021.

Este año estuvo, por unos meses, Adriana da Silva, una figura muy asociada a Canal 4, y actualmente el ciclo está liderado por Daniel Nogueira y Martín Fablet. Pero ahora se supo que sumará una nueva figura.

Según fuentes del canal, se incorporará a la mañana un "periodista con trayectoria". Su nombre se revelará en cuestión de días.

El conductor de "Ahora caigo" se oficializa pronto

El otro estreno de 2022 que pronto tendrá novedades públicas es el de la versión local de ¡Ahora caigo!, formato israelí con una versión española que se convirtió en un clásico de la televisión uruguaya.

Según supo TV Show, la semana próxima se abrirán las inscripciones para el programa que podría lanzarse a mitad del año. El conductor elegido para este formato sería Gustaf, que abandonará Los 8 escalones donde será reemplazado por Martín Fablet. Esa confirmación se haría próximamente.

Estas novedades se suman a todas las relacionadas a Bake Off Uruguay, que renovó la mayoría de su plantel para la temporada 2022. Jimena Sabaris será la conductora, y en el jurado estarán Hugo Soca y Rose Galfione por Jean Paul Bondoux y Steffi Rauhut. La que sigue es Sofi Muloz.