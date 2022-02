Annasofía Facello no estará en la conducción de "Bake off" y ya hay reemplazante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Canal 4 apronta la segunda temporada de Bake off Uruguay, un reality de pasteleros que se viene con muchos cambios. El jurado Jean Paul Bondoux no será de la partida y su lugar será ocupado por Hugo Soca, según anunció oficialmente el canal este miércoles.

Pero este no será el único cambio. TV Show supo que Annasofia Facello no estará en la conducción del programa. Las partes no se pusieron de acuerdo en la renovación del vínculo. Eso, sumado a una agenda cargada de Facello en Buenos Aires, donde está instalada, hicieron imposible su presencia en los rodajes que comenzarán en pocos días.

Canal 4 ya tiene claro quién ejercerá la conducción y lo anunciará en los próximos días. Se trata de alguien de la casa: Jimena Sabaris.

La joven comunicadora de Buen día y Zoom internacional tendrá su primera oportunidad en el prime time.