Abigail Pereira se descompensó en "Masterchef" y tuvo que ser asistida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La de este martes fue una jornada de emociones fuertes en Masterchef Celebrity Uruguay. Se definió a los semifinalistas de la temporada y se concretó la última eliminación antes de instancias decisivas. Como si fuera poco, hubo que cocinar dos veces.

Al menos eso le pasó a Abigail Pereira y Eunice Castro, que tras la primera prueba tuvieron que repetir consigna para que, entre ellas dos, se resolviera el último cupo de semis. Y Abigail no la pasó bien.

Es que durante el primero de los desafíos de la noche, cuando había que cocinar a partir de las sobras de un buffet y en menos tiempo de lo habitual (45 minutos contra los 60 que suelen ser), Pereira se descompensó y debió ser asistida por el personal médico.

Mientras intentaba preparar una causa limeña aunque, en su caso, de Bella Italia según comentó, sintió una puntada en el pecho y solicitó que la atendieran. "Tengo una presión que no es la normal. Está alta, pero también se debe al estres que estoy viviendo en este momento", relató después.

Lo curioso fue que nadie en las cocinas pareció darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. De hecho, en un momento, Sara Perrone dijo: "¿Qué pasa con Abigail que no grita?", en referencia al comportamiento habitual de su compañera, una de las más enérgicas del ciclo.

Recién cuando se dio cuenta para mirar hacia la mesada que le correspondía a la artista, notó que su compañera no estaba de pie. "Está en el piso", dijo Puglia sorprendido.

Pero no pasó a mayores. Abigail pudo recuperarse, seguir cocinando y entregar su plato, aunque finalmente quedó eliminada del concurso. Sin embargo, su vuelta a la televisión podría no demorar: aseguran que será una de las participantes de la nueva temporada del reality argentino El hotel de los famosos, pero el anuncio todavía no es oficial.