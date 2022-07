Abigail Pereira acusó a Narda Lepes de "malos tratos" tras paso por "Masterchef"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La llegada de Narda Lepes a Masterchef Celebrity Uruguay no pasó desapercibida. La cocinera argentina se mostró exigente y temperamental en una jornada en la que no faltaron los cruces ásperos con varios participantes, y las críticas a Santiago Comba, finalmente eliminado.

Lepes rezongó al deportista cuando estaba en pleno trabajo culinario, le recriminó la falta de sabor de su preparación y fue irónica en sus comentarios. "El corazón se me rompe en mil pedazos. Me vengo a pique", dijo el concursante en sus declaraciones a cámaras.

Luego, la devolución de la invitada fue igual de tajante y filosa.

Pero la más indignada por toda esta situación resultó ser Abigail Pereira. La también concursante de Masterchef Celebrity Uruguay pero por el equipo que inauguró la competencia, el naranja, hizo un descargo en sus redes sociales y acusó a Narda Lepes de malos tratos.

"Narda Lepes, agradezca que no le tocó el equipo naranja de Masterchef Uruguay, porque otra hubiera sido la reacción por lo menos por parte mía. Usted será la mejor en las cocinas, pero qué malas formas de comunicar, por favor. ¿Tanta agresividad? ¿Es necesario? Para personas que no somos profesionales ni siquiera en la cocina, wow, muy fuerte sinceramente. Se le pasaron de cocciones bastantes actitudes. Rescato la humildad, educación y respeto de Santi Comba. Te banco verde", escribió la artista en una historia de su cuenta de Instagram.

Y en la siguiente agregó: "Santi Comba era mi contrincante y del otro equipo, pero primera vez que me siento indignada con la eliminación, sobre todo por los malos tratos de la exitosísima chef con 10 estrellas Michellini (sic), la señora Narda Lepes".

Pereira le pidió a sus seguidores que le dieran ánimo a Comba, quien replicó las stories de Abigail sin emitir comentarios.

En su mensaje de despedida, el campeón de crossfit admitió: "No voy a negar que estoy un poco triste por mi salida, y dejar de compartir momentos tan divertidos con el equipo, pero estoy muy contento por haber tomado este desafío. Salí totalmente de mi zona de confort y me voy más que conforme con todo lo que logre avanzar, ya que antes de arrancar no sabía cocinar ni un pancho".