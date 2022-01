Juana Viale: "Uruguay me encanta, se siente muy lindo el calor de la gente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles los actores de El Ardor, la comedia dramática con la que recorrerán a partir de esta semana ocho ciudades uruguayas durante todo enero, realizaron la presentación oficial de esta gira. El encuentro fue en el parador Arenas Magnum, ubicado en la parada 19 de la Playa Mansa.

Juana Viale, Juan Gil Navarro, Joaquín Berthold y Santiago Magariños hablaron allí sobre la obra y también sobre su vuelta a las tablas uruguayas.



"Siempre es lindo poder hacer teatro, donde sea, y la posibilidad de estar acá en Uruguay, que ya es parte de mi vida, a mí me encanta. Ya he recorrido varios teatros uruguayos y se siente muy lindo el calor de la gente", señaló Viale.

Gil Navarro detalló que la obra, que ya ha recorrido varios teatros y ha sido premiada desde 2018, "cuenta la relación de una pareja, que tiene un hijo con una cantidad de dudas y de dificultades en su identidad sexual, que recibe la visita de un primo que pone de manifiesto toda una cantidad de problemas de comunicación que tiene esa familia hace tiempo".



"Es una familia que está estabcada en un departamento, con mucho calor, en pleno enero. Podemos entender que el ardor significa eso, no hay aire acondicionado, y en ese estancamiento aparece el primo que llega del interior y viene a despertar a esa familia. Empezamos así a entender que el ardor no es solamente ese calor, sino también el calor interno", agregó Berthold.



Magariños, por su parte, añadió que es una comedia dramática que invita a la reflexión y respondiendo a una pregunta de El País mencionó la importancia que tiene para todo el elenco el reencontrarse con el público: "Para nosotros como actores es un lujo poder volver al escenario. Desde antes de la pandemia yo no me subía a uno en Argentina, por lo que estamos todos muy conentos de poder volver".



El Ardor, la obra que recibió los Premios Estrella de Mar 2018 a Mejor Comedia Dramática, Mejor Autor (Alfredo Staffolani) y Actor Revelación (Santiago Magariños) regresa así a las tablas con una gira uruguaya que pasará por ocho departamentos.



La agenda se inicia este viernes 7 de enero en la Sala Cantegril de Punta del Este, y el elenco se presentará cada noche hasta el 16 (entradas en AccesoYa).



La noche siguiente, o sea el 18, llegarán a Paysandú para presentarse en la Sala 1 de Cine Shopping (AccesoYa).



Luego, el 20 de enero, llegarán al Teatro 28 de Febrero de Mercedes (Mi Entrada); el 21 se presentarán en el Teatro Uamá de Carmelo (AccesoYa); y el 22 lo harán en el Teatro Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento (AccesoYa).



Hay más. El 23 le llegará el turno a Rosario, donde los argentinos actuarán en el Centro Cultural de Rosario (AccesoYa); el 25 se presentarán en el Teatro Municipal de Treinta y Tres (AccesoYa); y, por último, cerrarán su gira en Montevideo con una función en el Auditorio Nacional del Sodre (Tickantel).