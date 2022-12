Crónica: Roberto Moldavsky logró la risa y la complicidad en "Moldavsky de Punta a Punta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ricardo Moldavsky se mueve por todo el escenario. Se ríe, gesticula y hace los silencios justos para que sus comentarios logren el efecto deseado. Si quiere que la carcajada suba algunos decibelios, completa el chiste con una mueca infalible. Abajo, en la platea, se ven los codazos y las guiñadas cómplices de las parejas cada vez que el humorista argentino parece exponer algún código interno de su relación.

En un momento dice algo así como que los hombre no poseen la capacidad de mantener la atención por más de siete u ocho minutos, y a un hombre sentado en la primera fila se le escapa una carcajada sonora que hace reír al reto. Aplaude, patalea y se cubre la cara mientras su pareja lo mira con una sonrisa de costado. Minutos después, logra un efecto similar en una mujer —esta vez sin pateleos— cuando menciona la falta de capacidad de diálogo de los hombres.

Moldavsky de Punta a Punta, el show que tuvo su preestreno el jueves en una función exclusiva para socios de Club El País, se trata de la complicidad. De la risa colectiva, pero no del otro: sino de uno mismo. Es por eso que al inicio del espectáculo que se verá hasta finales de enero en Enjoy Punta del Este, una cámara enfoca al público. "Yo hablo con la gente, me río de una pareja o juego con ella. Alguna persona lo puede tomar a mal, pero es por unos segundos; si me río de tu camisa o de tu animal print es porque es lo menos importante en la vida", le dijo el humorista a El País días atrás. "Es una forma de establecer contacto".

Y ahí, en el escenario, uno entiende enseguida su estrategia. Los primeros chistes sobre la ropa con animal print generan cierta incomodidad entre la gente. Algunos, como un adolescente de la penúltima fila, trata de esconderse como puede en su asiento para que no Moldavsky —desde una voz en off— no interactúe con él. Pero no se salva: lo que empieza como un intercambio forzado se transforma en un breve pero divertido diálogo. Lo mismo sucede con dos hombres que, sin conocerse, usan la misma camisa. En cuestión de minutos, toda la formalidad y timidez se convierte en risas cómplices. Y cuando el clima está listo, el humorista irrumpe en escena.

Roberto Moldavsky. Foto: Ricardo Figueredo.

Baila, se acompaña de la música del grupo La Valentín Alsina, se calza un chaleco del personal del Enjoy y presenta varios sketches con su hijo Elial. Se ríe de sí mismo, de su incapacidad por llevar una dieta saludable, de los olvidos que le traen la edad —cumplió 60 hace poco— y recuerda su época como vendedor de camperas en el barrio bonarense del Once.

Luego termina de establecer su punto de contacto con el público uruguayo, a quien ya visitó el verano pasado en la misma sala cuando ofreció una temporada de El método Moldavsky. Ahora profundiza en el humor político: presenta hilarantes comentarios sobre la realidad argentina y hasta ofrece un monólogo dedicado a Luis Lacalle Pou, José "Pepe" Mujica y Alejandro Astesiano.

Pero más allá de toda coyuntura, Moldavsky de Punta a Punta aborda temas más universales: el paso del tiempo y el núcleo familiar. "Yo de ahí no salgo", comentó a El País. "Ahora cumplí 60 años, pero me siento como alguien de 20; es como Gabriela Acher, que dice: “¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?”. Y en esos momentos lo hace con la ingeniosa ayuda de su banda, que reinventa a clásicos como "Cha Cha Muchacha" o "Cielito lindo" para convertirlos en letras sobre los achaques de salud.

Roberto Moldavsky. Foto: Ricardo Figueredo.

Sobre el final, cuando la complicidad llega a su punto máximo, Moldavsky cierra su show con la banda tocando "Tan enamorados", de Ricardo Montaner, y el público corea el estribillo a todo volumen. Luego, una ovación de pie para agradecer el rato de sonrisas en comunión. Una imagen como esta se repetirá hasta finales de enero, ya que Moldavsky de Punta a Punta, que empieza este viernes (los socios del Club El País tendrán beneficio de 2x1), se podrá ver todos los fines de semana en Enjoy. Es un show imperdible para los días de verano.