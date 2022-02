Aldo Martínez: "Los nietos de Tabaré nos dijeron que veían al abuelo en el escenario"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El domingo, cuando se cerraba el telón y una lluvia de papeles plateados terminaba de caer sobre las repletas gradas del Teatro de Verano, un grito desesperado, eufórico, se podía escuchar sobre la pista que todavía hacía bailar al público. La voz, como un rugido que repetía una y otra vez “¡Vamos!”, era el festejo de gol con el que Zíngaros liquidaba su debut en el concurso oficial de Carnaval 2022. Y era la voz de Aldo Martínez.

El cantante, la figura por excelencia del parodismo reciente, liberaba así la carga de una noche histórica. La noche en la que se subió al escenario del Ramón Collazo sin su compañero de tantos carnavales, Ariel “Pinocho” Sosa. La noche en que le tocó demostrar que sin su capitán, este conjunto podía salir adelante. Y la noche en la que se transformó en Tabaré Vázquez.

Ayer, en charla con El País, Martínez dijo que apenas bajó del escenario se acordó de la infancia con Pinocho, de una vida compartida con Pinocho, el fundador de Zíngaros y uno de los principales animadores del carnaval uruguayo, que falleció en 2021. “Y después, lo que se me pasó fue esa sensación de que cumplimos con la consigna, que era que los Zíngaros salieran como salieron ayer. No está Pinocho, otro Pinocho no vamos a encontrar, pero hay un legado que él dejó a su hijo (Gastón), que es este conjunto, y eso se tenía que mostrar. Éramos los primeros que sabíamos que él no iba a estar, y teníamos la consigna de dejar a los Zíngaros como siempre. Y fue misión cumplida”.

Los parodistas fueron el penúltimo número de la sexta etapa (compartida con la comparsa Valores y las murgas La Venganza de los Utileros y Queso Magro) de la primera rueda, y presentaron el espectáculo El gran showman, conformado por dos parodias: una dedicada a Florence Nightingale y la otra, la más comentada, a Tabaré Vázquez. Una volcada al humor y otra a la emoción, pero ambas con cargas sociales bien significativas.

En términos generales, Zíngaros tuvo una pasada sólida y sin fisuras, a la altura de las expectativas. Su actuación incluyó una escena en la que Martínez, al final, “dialogó” con Sosa, cuya voz se escuchó en el lugar.

“El espectáculo nunca cambió. Hasta el último día estuvimos dialogando”, aclara Martínez. “Esa escena final en la que estoy hablando con él iba a ser así, estaba armada para que estuviéramos los dos recordando nuestras vivencias. Me pidió que compusiera una canción, yo hice esa canción que se llama ‘En un abrazo’ y resume un montón lo que vivimos. Y se hizo sin él, pero para mí estaba ahí; yo hablaba con él. Lo que se dice en esa escena es una conversación de dos compinches de la infancia y es todo verdad. Nosotros crecimos en un barrio muy carnavalero, muy obrero, y lo nuestro viene de mucho antes del carnaval. Fuimos juntos a todos lados, íbamos al tablado del Liverpool, a los ensayos de las murgas, soñábamos con ser parodistas y cumplimos sueños juntos. Y esa esencia no se podía cambiar”.

Martínez —cantante, coconductor de El show de la tarde en Canal 10, ganador de MasterChef: Celebrity Uruguay y Figura de Oro en el carnaval— dice que todas las lágrimas vertidas el domingo no fueron de tristeza: fueron de emoción. “La idea era que la gente que estaba ahí viera a los Zíngaros y a Pinocho Sosa, y eso se dio”, asegura.

PARODIA "La figura de Tabaré trasciende todo"

Un carnaval después de haber deslumbrado en el traje del Guasón, Aldo Martínez asumió, para este concurso, el desafío de encarnar a Tabaré Vázquez en una segunda parodia en la que el expresidente conversa con un personaje que representa al cáncer que le costó la vida. El relato abarca desde sus estudios de Medicina hasta sus últimos días, y transita diferentes áreas con las que se buscó correr el foco de lo político-partidario.

“Sabiendo que hay una connotación política, quisimos que que estuviera la parte humana, el barrio, Progreso, su profesión”, dice Martínez. “Pero yo creo que la figura de Tabaré trasciende todo, todo espectro político; ya es un personaje histórico y se convirtió en leyenda (...) Obviamente estamos en un momento difícil, distinto, pero Tabaré no deja de ser Tabaré”.

El actor asegura que trabajó en esta recreación —de la imitación prefiere desmarcarse— con el compromiso de siempre: mucho estudio, mucha observación, muchos videos. Y aunque confía en que el personaje, que ya le valió una mención en el Desfile Inaugural, todavía puede mejorar con el correr del concurso, el premio personal ya lo consiguió. “Los nietos de Tabaré nos dijeron que veían a la abuela (María Auxiliadora, interpretada por Karina Méndez) y al abuelo ahí arriba del escenario”, confiesa,

“y eso es tremendo”.

—A esta altura, ¿qué tipo de personaje te queda pendiente hacer?



—Yo no busco, sé que siempre los desafíos vienen solos. Y obviamente que me gustaría hacer algún personaje, pero si te los digo, estaría avivando (se ríe). Uno nunca sabe dónde va a estar. Yo soy producto del carnaval y no cambio de conjunto si estoy cómodo, si estoy bien. El año que viene todavía no sé lo que voy a hacer, vamos a disfrutar este carnaval y ya se verá. Pero sí, tengo dos o tres personajes que me gustaría realizar. Y eso se dará. Yo tengo ganas de devolverle a la gente todo ese cariño que te dan, y la única manera que tengo de hacerlo es arriba del escenario. Todo lo que aprendí lo aprendí en carnaval, y de alguna manera tengo que devolverle al carnaval todo lo que me dio. Y para mí el premio más grande está ahí: en que la gente te aplauda, te reconozca el laburo. Que los nietos de Tabaré te digan que vieron al abuelo ahí. Con eso, yo fui el más feliz de la noche.

—Este año las circunstancias te pusieron, además, en un nuevo lugar: el de director artístico. ¿Cómo te encontraste en ese rol?



—Fue muy difícil. Mi rol hasta ahora era el de la puesta en escena, porque Pinocho insistió en eso cuando volví a Zíngaros en 2014. Y fue algo que me apasionó hacer, incursionar en el rubro técnico, y me ha ido muy bien. Pero esto fue un pedido de Pinocho especial, que quería que yo coordinara todo lo artístico, y fue muy arduo. Fue difícil, pero había que no defraudar al amigo, no defraudar a los Zíngaros, y asumí la responsabilidad. Y creo que estamos cumpliendo, de a poquito, con eso.

—Con todas estas particularidades, si tenés que definir este carnaval de Zíngaros, ¿cómo lo definís?



—Como el gran carnaval que Pinocho soñó. Él estaría feliz, muy feliz, y ya estaría pensando en el carnaval que viene. Eso te lo aseguro.

Aldo Martínez como Tabaré Vázquez en el Carnaval 2022. Foto: Captura de YouTube | Tenfield