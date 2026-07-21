"Stuart no logra salvar el universo": la franquicia de "The Big Bang Theory" se expande más allá de Sheldon

Pocas comedias de televisión han logrado extender su influencia tanto como The Big Bang Theory. Lo que comenzó en 2007 como la historia de un grupo de científicos e ingenieros con algunas dificultades para relacionarse con el mundo exterior terminó convirtiéndose en una de las sitcoms más exitosas de la televisión. Se extendió durante 12 temporadas, ganó 10 premios Emmy (cuatro para Jim Parsons como mejor actor), convirtió a sus protagonistas en los mejor pagos de la TV y dio origen a un universo que sigue creciendo varios años después de su final.

La primera onda expansiva llegó con Young Sheldon, la precuela centrada en la infancia del excéntrico Sheldon Cooper. El éxito fue inmediato: protagonizada por Iain Armitage, se mantuvo al aire durante siete temporadas y demostró que la franquicia podía sobrevivir sin depender del elenco original. Incluso generó su propio spin off, Georgie & Mandy’s First Marriage, que se enfocaba en el hermano mayor de Sheldon, y en octubre estrenará su segunda temporada.

Ahora llega el turno de un personaje que durante años fue secundario, pero que terminó convirtiéndose en uno de los favoritos de los fanáticos. Stuart no logra salvar el universo (cuyo título original es Stuart Fails to Save the Universe) se estrena este 23 de julio, solo en HBO Max, y coloca en el centro de la historia al dueño de la tienda de cómics interpretado por Kevin Sussman.

Entre todos los personajes secundarios de The Big Bang Theory, Stuart era probablemente el que más había crecido hacia el final de la serie. Pasó de aparecer esporádicamente como el dueño de la tienda de cómics a convertirse casi en un integrante más del grupo, con una historia propia, una relación estable y un humor basado en su permanente mala suerte.

Lejos de limitarse a una comedia de situaciones, esta nueva serie apuesta por un argumento inesperado para la franquicia: el multiverso.

Comienza cuando Stuart rompe por accidente un dispositivo construido por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter. El incidente desencadena un apocalipsis multiversal que amenaza con destruir la realidad, por lo que el personaje deberá asumir una misión para la que, claramente, no está preparado.

Como el propio título adelanta, salvar el universo no será la mayor virtud del eternamente desafortunado dueño de la tienda de cómics.

En el camino contará con la ayuda de varios personajes de la franquicia The Big Bang Theory como Denise (Lauren Lapkus), la novia de Stuart y apasionada del mundo geek; el optimista Bert Kibbler (Brian Posehn), el geólogo que siempre intentó reivindicar su disciplina frente a los físicos; y Barry Kripke (John Ross Bowie), el tan brillante como arrogante rival académico de Sheldon, conocido por su sarcasmo, su particular ceceo y su eterna competencia con los cuatro protagonistas.

La historia también incluirá versiones alternativas de personajes ya conocidos de The Big Bang Theory, aprovechando el recurso del multiverso para permitir el reencuentro con rostros conocidos, ahora desde nuevas perspectivas.

Imagen de la serie "Stuart no logra salvar el universo". Foto: Difusión.

De secundario a protagonista

Stuart Bloom apareció en la segunda temporada de The Big Bang Theory, como el torpe y poco agraciado dueño de la tienda de comics.

Ni siquiera la serie ocultaba el aspecto desgarbado del personaje. “Tiene ese semblante pálido y demacrado propio de una glándula tiroides hiperactiva. Eso es bastante atractivo”, lo describió Amy Farrah Fowler en la serie.

Su personalidad insegura, sus constantes problemas económicos y sentimentales y su capacidad para convertirse en el blanco de muchos chistes lo hicieron destacar dentro del enorme elenco de la serie. Sin embargo, Stuart también mostró una evolución importante, sobre todo desde la aparición de su novia, Denise.

La nueva serie aprovecha precisamente esa cercanía que el público desarrolló con Stuart para darle un papel principal, acompañado por otros personajes que, aunque nunca lideraron la historia, fueron construyendo una identidad propia dentro del universo creado por Chuck Lorre y Bill Prady.

Imagen de la serie "Stuart no logra salvar el universo". Foto: Difusión.

El universo sigue creciendo

La continuidad de la franquicia confirma el impacto cultural que tuvo The Big Bang Theory. Durante doce temporadas consiguió que conceptos de física, cómics, videojuegos, ciencia ficción y cultura pop pasaran a formar parte de una comedia de alcance masivo y se integraran al vocabulario de millones de espectadores en el mundo. De paso convirtió a Sheldon, Leonard, Penny, Howard, Raj y Amy en personajes reconocibles incluso para quienes nunca siguieron la serie completa.

Con Young Sheldon, la franquicia exploró el origen de uno de sus personajes más emblemáticos. Ahora, Stuart no logra salvar el universo cambia nuevamente el enfoque: deja atrás el relato familiar para abrazar la ciencia ficción, los universos paralelos y una aventura coral que busca mantener el humor de la serie que lo originó todo.

Creada, escrita y producida por Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady, esta nueva serie tendrá diez episodios con estrenos semanales todos los jueves en HBO Max.

Más de seis años después del final de The Big Bang Theory, la franquicia demuestra que aún puede reinventarse sin alejarse del todo de eso que la convirtió en un fenómeno masivo. Esta vez, el destino de todas las realidades queda en manos del personaje que, durante varios años, parecía el menos indicado para salvar siquiera su propia vida.