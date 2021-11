¿Cuáles son las series y películas más vistas del mundo en Netflix ahora?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Netflix ha sido particularmente celoso con sus datos de métricas y audiencia. Hasta ahora, se ha manejado con un hermetismo que ha roto de manera esporádica, para revelar cuáles son las series y películas más vistas en la historia de la plataforma.

Pero eso cambiará a partir de esta semana, ya que ayer la plataforma de streaming estrenó un nuevo sitio, www.top10.netflix.com, para mantener al público informado sobre los fenómenos actuales y también históricos.

En la flamante web, Netflix revela cuál es el Top 10 de series y películas más vistas en este momento en todo el mundo. Los datos se actualizarán de manera semanal, por lo que el listado se renovará cada martes; lo publicado será a partir de registros que irán de lunes a domingo.



Tanto en series como en películas, el sitio divide los rankings en contenido en inglés y en habla no inglesa. El vistazo puede ser global pero también se puede dividir por país (figuran 90) para chequear cómo funcionan los títulos en cada mercado. El ranking no se hace por cantidad de público sino por horas de visionado, es decir, la cantidad total de tiempo que una cuenta pasó viendo una temporada de una serie o película.

Otro dato que se puede conocer es en los Top 10 de cuántos países figura cada título que está entre lo más visto.

A propósito de este lanzamiento, Netflix aclaró: "Si bien lanzamos el sitio hoy (16 de noviembre), nuestras listas del Top 10 y la información que proporcionamos sobre el número de semanas que ha estado un título en el Top 10 son datos a partir del 28 de junio de 2021". La web, además, permite descargar un archivo para conocer cuáles son los contenidos más vistos en la historia de la plataforma.

Las series más vistas en el mundo en Netflix hoy

Tras este lanzamiento, el Top 10 de las series en inglés más vistas en la última semana (entre el 8 y el 14 de noviembre) en todo el mundo son:



Narcos: México (temporada 3): 50.290.000 horas

Arcane (temporada 1): 43.170.000

You (temporada 3): 33.720.000

Las cosas por limpiar: 29.480.000

Big Mouth (temporada 5): 25.390.000

Dinastía (temporada 4): 21.020.000

Locke & Key (temporada 2): 18.770.000

Narcos: Mexico (temporada 1): 15.570.000

You (temporada 2): 15.520.000

You (temporada 1): 14.570.000

Las series de habla no inglesa más vistas en el mundo son:



El juego del calamar (temporada 1): 42.790.000 horas

El afecto del rey (temporada 1): 14.120.000

Hometown Cha-Cha-Cha (temporada 1): 13.820.000

El club de las niñeras (temporada 1): 13.660.000

Mi nombre (temporada 1): 10.820.000

Where is Marta?: 8.640.000

La venganza de las Juanas (temporada 1): 8.490.000

The Club (parte 1): 7.860.000

Yo soy Betty, la fea (temporada 1): 7.650.000

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc

2: 6.060.000



Las películas más vistas en Netflix en el mundo hoy

Las películas del Top 10 global en habla inglesa son:



Alerta roja: 148.720.000

¡Qué duro es el amor!: 58.560.000

Más dura será la caída: 33.060.000

El ejército de los ladrones: 20.560.000

Father Christmas Is Back: 13.780.000

211: 7.900.000

El ejército de los muertos: 7.620.000

Passing: 7.490.000

Transformers: el último caballero: 6.920.000

Jumanji: en la selva: 6.760.000

Y las más vistas en habla no inglesa son:



Yara: 17.950.000 horas

7 Prisoners: 9.690.000

The Claus Family: 4.440.000

Meenakshi Sundareshwar: 4.410.000

The Forgotten Battle: 2.630.000

Stuck Together: 2.610.000

Lords of Scam: 2.120.000

Fierce: 1.800.000

Historia de un crimen: 1.590.000

Doctor (Versión en Tamil): 1.430.000