"El juego del calamar" tendrá segunda temporada: "No nos dejan opción"

El juego del calamar, la serie más comentada del año y la más vista en la historia de Netflix, volverá con su segunda temporada. Así lo confirmó en las últimas horas su creador, Hwang Dong-hyuk, que ya desarrolla ideas aunque no sabe cuándo se concretará este plan.

Este lunes, en un evento realizado en Estados Unidos, el director y guionista reveló a The Associated Press que esta historia continuará.

"Ha habido mucha presión, mucha demanda y mucho amor por una segunda temporada. Así que casi siento que no nos dejan opción", dijo en la alfombra roja, y agregó: "Pero diré que de hecho habrá una segunda temporada. Está en mi cabeza ahora mismo".



En esa línea, Dong-hyuk contó que está en pleno proceso de planificación de los nuevos episodios, pero aclaró que "es muy pronto para decir cuándo y cómo va a pasar". De cualquier modo, se animó a prometer, en inglés, que el protagonista de la aventura, Gi-hun, volverá "y hará algo por el mundo".

El juego del calamar desembarcó en Netflix el 17 de setiembre, y con nueve episodios, rápidamente dominó el mercado del streaming. La serie, que sigue entre los 10 contenidos más vistos por los uruguayos a casi dos meses de su lanzamiento, se centra en un particular juego en el que personas con problemas financieros compiten por un millonario premio. El punto de conflicto es que solo el ganador sobrevivirá.



Tras el estreno, su creador había dicho que desarrollar la primera temporada había sido tan agotador, que no tenía en mente una nueva tanda de episodios. Había adelantado, además, que en caso de seguir con la historia lo mejor sería reclutar a un equipo de directores con experiencia, pero de momento no se conoce ningún detalle sobre sus planes.