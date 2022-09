Netflix anunció su grilla para los próximos meses: ¿cuándo regresa "The Crown"?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El regreso de las series The Crown, Emily in Paris y The Witcher dominó el fin de semana las apuestas de Netflix para la nueva temporada, desgranadas en un evento en el que el gigante del “streaming” también develó sus próximas películas.

Con el título de “Tudum”, en referencia al sonido con el que Netflix arranca todos sus contenidos, la plataforma presentó durante varias horas todas sus novedades, aunque con la gran ausencia del fenómeno El Juego del Calamar, ya que apenas dio detalles de su esperada segunda temporada.

En el apartado cinéfilo, la compañía avanzó nuevos tráilers de películas como la secuela de Entre navajas y secretos, Glass Onion; Misión rescate 2, La vieja guardia 2 —que sumará a Uma Thurman en su reparto— y The Mother que protagonizará Jennifer López.

Apenas días después del funeral de la reina de Isabel II, Netflix confirmó que la quinta temporada de The Crown, el drama que recrea la vida de la familia real británica, se estrenará el 9 de noviembre con una tanda de episodios centrados en la llegada de la princesa Diana al clan y sus escándalos con la prensa.

Luego, el 17 de noviembre se lanzará la temporada final de Dead to Me.

Ya en la víspera navideña, el 21 de diciembre, será el turno de Emily in Paris, que volverá con una tercera temporada en la que, según su brevísimo tráiler, su protagonista deberá afrontar nuevos retos profesionales.

Unos días después, en pleno día de Navidad, la saga de fantasía The Witcher se agrandará con la precuela Blood Origin, de la que apenas se conocen detalles más allá de que su trama transcurre 1.200 años antes de la serie original.

Los fans de The Witcher, por su parte, deberán esperar hasta el verano de 2023 para conocer las novedades de la tercera temporada de la serie principal.

Finalmente You, otro de los emblemas de la plataforma, presentará su cuarta temporada en dos tandas: la primera parte el 10 de febrero y la segunda el 10 de marzo.

Entre las ficciones televisivas que regresarán a lo largo del año pero a las que que Netflix no ha puesto fecha figuran Lupin, Outer Banks y Stranger Things.

Sin embargo, Netflix ha evitado avanzar cualquier noticia del regreso de la serie más exitosa de su historia El Juego del Calamar, cuya segunda temporada se está grabando en absoluto secreto y sobre la que solo se ha hecho mención al presentar una escena inédita de la primera temporada.

En lo que respecta al cine, parece que Netflix continúa con su objetivo de apostar por las franquicias para fidelizar al público. Hasta tres secuelas llegarán a su catálogo a lo largo de la temporada.

La vieja guardia, la película de acción sobre un grupo de mercenarios protagonizada por Charlize Theron, llegará el próximo año con dos nuevas incorporaciones a su reparto: Uma Thurman y Henry Golding.

Antes, la acción llegará de la mano de Chris Hemsworth y los hermanos Russo, que repiten tándem en Misión rescate 2, cuyo estreno está fijado antes de que acabe 2022.

Además, la plataforma estrenó un nuevo tráiler de Glass Onion, la secuela de Entre navajas y secretos en la que únicamente Daniel Craig repite en el reparto y que Netflix tiene intención de convertir en una saga de misterio al estilo de James Bond.

Finalmente Merlina, la película centrada en la conocida joven de Los locos Addams se lanzará el 23 de noviembre para completar esta apuesta de Netflix por las franquicias cinematográficas.