Matt Groening y los 800 capítulos de su mayor creación: "Aún nos divertimos haciendo Los Simpson"

Treinta y nueve años después de que una cierta familia de dibujos desaliñados apareciera por primera vez en televisión, como parte de The Tracey Ullman Show de Fox, Los Simpsons emitió su episodio número 800. “Irrational Treasure” se estrenó el domingo, que además coincide con el cumpleaños número 72 de Matt Groening, su creador.

“No voy a ser el tipo que digaque se terminó”, dijo.

Esta entrevista tuvo lugar antes de que informes recientes señalaran similitudes entre un detalle de la trama de un episodio de Los Simpsons del año 2000 y la isla de Jeffrey Epstein. El viernes, un representante de Groening declinó hacer comentarios sobre el episodio y sobre el contacto pasado de Groening con Epstein, revelado en documentos judiciales que se hicieron públicos en 2019.

—¿Por qué cree que Los Simpsons ha durado tanto tiempo?

—Pienso en Los Simpsons como un foro para distintos estilos de comedia. Hay muchos tipos diferentes de chistes en la serie. Si se hubiera mantenido fiel a mi visión inicial, que en general era mucho más suave y no tan alocada, no sé si seguiría al aire. Reinventamos la serie una y otra vez, y los guionistas y animadores intentan sorprenderse a sí mismos una y otra vez. Eso la mantiene fresca.

—¿Cuál es su rol hoy?

—Demasiado de mi tiempo se va en trabajo de limpieza y mantenimiento. Reviso los diseños de fondos, personajes, utilería y cosas así para asegurarme de que sean coherentes. Uno pensaría que a esta altura ya lo haríamos bien siempre. Es increíble que todavía tengamos que retocar cosas. Me tomo la tarea muy en serio, pero no puedo enfatizar lo suficiente cuánto es Los Simpsons un esfuerzo colectivo. Realmente es el resultado asombroso de mucha gente trabajando tan duro como puede para ser lo más graciosa posible.

—¿Qué le dice a quienes dicen que Los Simpsons alcanzó su pico hace 30 años?

—Lo que pasa con el humor es que cualquiera puede decir “Eso no es gracioso”. No todo es para todo el mundo. Ha estado al aire durante muchísimo tiempo. La gente que dice “La serie no ha sido buena desde el año X, ¡no la están viendo la serie! En los últimos años, y no sé cómo lo hacen los animadores, hemos sido increíblemente ambiciosos en nuestros esfuerzos por no repetirnos y sorprender tanto a nosotros como al público.

—La serie ha sido parte de la cultura durante tanto tiempo que es fácil olvidar lo extraños que son los diseños originales de los personajes.

—Estoy de acuerdo. Alguien escribió que los personajes de dibujos animados más memorables son aquellos que se pueden identificar por su silueta. No importa hacia dónde gire la cabeza Mickey Mouse, sus orejas son inconfundibles. Eso es lo que intenté hacer con Bart, Homer, Lisa, Maggie y Marge.

El capítulo 800 de Los Simpsons, "Irrational Treasure"

—¿Alguna vez le sorprendió el éxito fenomenal de la serie?

—Me sorprendió lo popular que era la serie en todo el mundo. Es extremadamente popular en prácticamente todos los países de habla inglesa, pero probablemente tenga una devoción aún más intensa en América Central y del Sur. Estuve en Buenos Aires hace varios años. Hay grafitis de Los Simpsons por todas partes, y me reconocían en la calle. Eso fue increíble. Teníamos una habitación de invitados que equipé de arriba abajo con fundas de almohada, sábanas, cortinas y un millón de juguetes de Los Simpsons. Lo mejor de todo era que los invitados solo se quedaban una noche y encontraban una excusa para irse.

—Usted rara vez escribía para la serie. ¿Hubo tensiones entre usted y los guionistas en los primeros años?

—Los guionistas de comedia televisiva en general se quedan despiertos a cualquier hora y están obligados a ser graciosos. Esa es una receta para la locura. Las largas jornadas que son inherentes a la animación hacen que todos se vuelvan un poco locos. Y luego, el éxito repentino y abrumador de la serie también volvió un poco locas a algunas personas. Mirándolo en retrospectiva, todos estábamos un poco chiflados.

—Llamó Homero a su hijo (por su padre, no por el personaje) pero eso debe haber generado conversaciones interesantes.

—Cuando mi hijo era muy pequeño y yo lo paseaba en un cochecito, la gente decía: “Oh, qué bebé tan lindo. ¿Cómo se llama?”. Cuando decía Homero, se reían. Quería compensar a mi padre por haberle puesto su nombre a este idiota. No se parecía en nada a Homero. Era muy inteligente y atlético, y fue un héroe de guerra. Fue piloto de un B-17 en la Segunda Guerra Mundial. Hizo películas de surf en los años 60 y dibujos animados, y fue una gran inspiración para mí. Lo único que le molestaba de Homero Simpsons era cuando alguna vez era malo con Marge. Hubo un episodio en el que su auto se averiaba en el desierto y Homer hacía que Marge cargara la rueda pinchada de regreso al pueblo. Él dijo: “Homero no debería haber hecho eso”. Y lo decía muy en serio.

—Ese sería “Homer’s Barbershop Quartet”, de la quinta temporada.

—Wow. Antes tenía todos los episodios memorizados, pero ahora hemos llegado a un punto en el que puedo ver muchos y quedar completamente sorprendido. Cada vez que hacemos un episodio nuevo, borra un episodio viejo de mi cerebro. Haces estos dibujos, cobran vida, se mueven, dicen cosas. Y no solo se mueven y dicen cosas, sino que hacen cosas que tú no escribiste, que escribieron otras personas. Siento que es que así debe ser ser Dios y darle libre albedrío a la gente.

—La serie ya lleva más de la mitad de su vida al aire. ¿Durará para siempre?

—Hace unos 15 años me hicieron esta pregunta y dije: “Probablemente estemos más cerca del final que del comienzo”. Y entonces los titulares en todo el mundo decían que Los Simpsons había sido cancelada. Así que aprendí a decir que no hay un final a la vista. Todavía la estamos pasando bien. Una de las cosas divertidas de mis proyectos es que no parecen terminar. Los Simpsons sigue adelante. Futurama se fue y volvió y volvió otra vez. ¿Y quién sabe qué vendrá? Siempre es sorprendente.

—¿Cuál es el próximo hito significativo para usted?

—Estoy tratando de averiguar cuál va a ser mi epitafio en la lápida. Eso todavía está por venir.