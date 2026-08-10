"House of the Dragon": cuándo se estrena la cuarta temporada y qué se sabe sobre el final de la serie en HBO

La temporada 4 de La Casa del Dragón será la última entrega de la serie basada en Fuego y Sangre, la novela de George R. R. Martin que expandió el universo de Game of Thrones. Tras cuatro años de guerras, alianzas y disputas por el Trono de Hierro, la historia de los Targaryen se prepara para llegar a su desenlace.

Desde su estreno en 2022, House of the Dragon reconstruyó parte de la historia de una de las casas más poderosas de Poniente y llevó a la pantalla la llamada Danza de los Dragones, la guerra civil que enfrentó a distintas ramas de la familia Targaryen.

Con la tercera temporada estrenada en 2026, la disputa por el poder entró en una etapa decisiva. Mientras HBO prepara los episodios finales, una de las principales preguntas es cuándo llegará la cuarta temporada y cómo concluirá la historia.

La cuarta temporada de La Casa del Dragón podría estrenarse en 2028, aunque HBO todavía no confirmó una fecha exacta.

En noviembre de 2025, durante una presentación de prensa realizada en Nueva York, Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y HBO Max Content, anunció los planes de la compañía para continuar expandiendo el universo de Game of Thrones, con nuevas temporadas de La Casa del Dragón y el estreno de Un Caballero de los Siete Reinos.

En aquella presentación, Bloys señaló que los planes de HBO contemplaban continuar con La Casa del Dragón hasta 2028.

A esto se sumaron las declaraciones de Ryan Condal, cocreador y showrunner de la serie. En mayo de 2026, en diálogo con Entertainment Weekly, explicó que, si bien HBO todavía no había tomado una decisión oficial al respecto, su intención es que la historia termine con la cuarta temporada.

“No puedo hablar por todos los demás involucrados en el programa, HBO y todo eso, pero sí, es precisamente mi plan”, declaró Condal.

La idea de cerrar la historia en cuatro temporadas también coincide con el planteo que George R. R. Martin había realizado cuando comenzó la adaptación de Fuego y Sangre.

Emma D'Arcy como Rhaenyra Targaryen en el episodio 1 de "House of the Dragon 2". Foto: Difusión

En una publicación realizada en su blog el 11 de octubre de 2022, el escritor explicó que, desde su perspectiva, la historia de la Danza de los Dragones necesitaba una estructura de cuatro temporadas para ser trasladada correctamente a la pantalla.

“Tomará cuatro temporadas completas de 10 episodios cada una para hacerle justicia a la Danza de los Dragones, de principio a fin”, escribió Martin.

De concretarse este plan, la cuarta temporada funcionaría como el cierre definitivo de la historia de los Targaryen que comenzó en 2022, después de cuatro entregas centradas en la guerra por la sucesión y las consecuencias de la disputa por el Trono de Hierro.

Por ahora, HBO no anunció oficialmente la fecha de estreno ni confirmó públicamente que la cuarta temporada será la última. Sin embargo, tanto los planes expresados por la compañía como las declaraciones de Condal y la estructura que Martin había planteado originalmente apuntan hacia 2028 como el año previsto para el desenlace de La Casa del Dragón.