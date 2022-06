"Game of Thrones": preparan nueva serie sobre Jon Snow; lo que se sabe hasta ahora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cadena HBO trabaja en una nueva serie que servirá como continuación de la premiada Game of Thrones, anunció The Hollywood Reporter. De acuerdo a la revista, el actor Kit Harington ya habría dado el visto bueno para volver al interpretar al bastardo más famoso de la tele: Jon Snow.

Si bien la secuela sobre Jon Snow está en desarrollo, no quiere decir que llegue a estrenarse. Vale recordar que HBO ya canceló su primera serie derivada de Game of Thrones que se iba a ambientar miles de años antes de que los Targaryen conquistaran Westeros, luego de haber gastado 10 millones de dólares en el episodio piloto. La protagonista iba a ser Naomi Watts, pero el proyecto fue descartado.

Mejor suerte tuvo House of The Dragon, que se estrenará en HBO el 21 de agosto, y contará el ascenso de los Targaryen al Trono de Hierro. Son hechos ocurridos 300 años antes de lo que se cuenta en GOT.

La octava y última temporada de Game of Thrones, la más criticada por los fanáticos, finalizó con Jon Snow descubriendo que su verdadero nombre era Aegon Targaryen, por lo que lejos de ser un bastardo, resultó ser un heredero del Trono de Hierro. Luego de matar a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), para entonces su pareja, se exilió al norte del Muro con los Salvajes, para dejar atrás su antigua vida.

Para muchos fanáticos, esta nueva producción permitirá olvidarse de aquella última temporada de Game of Thrones, la serie más popular de todos los tiempos y la que ganó más premios Emmy en la historia.

En teoría, este proyecto podría contar con algunos personajes que sobrevivieron a aquel desenlace, como las hermanas de Jon Snow, Arya Stark (Maisie Williams) y Sansa Stark (Sophie Turner), o la entrañable Brienne of Tarth (Gwendoline Christie).