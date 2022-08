El final de "Better Call Saul" cierra la historia que empezó hace 15 años con "Breaking Bad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todo termina incluso las grandes series. Netflix ya tiene disponible el último capítulo de Better Call Saul, la serie que empezó como un spin off de Breaking Bad y terminó teniendo una personalidad propia. Hay quienes dicen que es más interesante que su antecedente, y eso es un debate entre los seguidores. El final va a ser muy importante para sacar mayores conclusiones.

“Breaking Bad es un tipo de historia más universal”, le dijo Bob Odenkirk, el protagonista a The New York Times. “Es una crisis de la mediana edad y los peligros son más llamativos: hay más armas volando y el personaje principal interactúa con traficantes de drogas casi de inmediato. Ese no es el caso en Better Call Saul. Es más interno. Es un viaje más extraño. Incluye muchos de los entresijos de ser abogado. Simplemente va a ser menos identificable debido al tema”.

La serie sigue la transformación del abogado de Jimmy McGill en Saul Goodman, el abogado de Walter White en Breaking Bad. Es, como la otra, una historia sobre la pérdida de la inocencia representada por su pareja la también doctora Kim Wexler (Rhea Seehorn). Cada vez ha tenido más protagonismo.

En esta temporada final además, se concreta la aparición de Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul), los protagonistas de Breaking Bad. Better Call Saul es una secuela aunque hay una línea narrativa que transcurre después de la original.

La serie es una creación de Vince Gilligan y Peter Gould y que a esta altura abarca quince años de televisión. Hay también una película, El camino sobre Jesse Pinkman.

La serie se ha convertido en una de las más prestigiosas de Netflix y el streaming.