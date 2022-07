Estrenos de Netflix en agosto 2022: todas las películas y series que llegan a la plataforma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La esperada serie Sandman, el final de Locke & Key y el estreno de un documental sobre el famoso "robo del siglo" son algunos de los anuncios que resaltan entre los estrenos de Netflix para agosto.

En cuanto al formato series, el título más destacado del mes que viene será Sandman, que se estrenará el 5 de agosto. Es la adaptación de las historietas de Neil Gaiman que publicó DC Comics, y que protagonizarán Tom Sturridge y la ex Game of Thrones Gwendoline Christie.

Además, el 10 de agosto llegará el capítulo final de la serie Locke & Key; se vendrá una versión brasileña del reality Queer Eye (el 24 de agosto), y hay mucha expectativa en torno al lanzamiento de Alma, un thriller español de adolescentes, sobre chica que intenta recuperar su identidad tras haber perdido la memoria en un curioso accidente. Llega el 19.

A continuación, las series que llegarán en agosto a Netflix:



1 de agosto

Café Minamdang (original)

No hay boda sin caos (original)

3 de agosto

Buenos días, Verônica (temporada 2, original)



4 de agosto

Tamara Falcó: La marquesa (original)



5 de agosto

Sandman (original)

10 de agosto

Locke & Key (temporada 3, original)

Remodelación instantánea (original)



11 de agosto

Yo nunca (temporada 3, original)



12 de agosto

Una familia ejemplar (original)

17 de agosto

Donde hubo fuego (original)



19 de agosto

Ecos (original)

Alma (original)

Glow Up (temporada 4, original)

24 de agosto

Ollie está perdido (original)

Queer Eye: Brasil (original)

Mo (original)

Selling The OC (original)



26 de agosto

Taller Maloof (original)



Sin fecha

Carrera al éxito (original)

cine Las películas que se vienen

En el universo de las películas hay varias novedades, y eso incluye una maratón de Tom Cruise que estará disponible desde el 1 de agosto, gracias a la inlcusión en el catálogo de la película Top Gun, y de seis entregas de su saga de acción Misión: Imposible.

En cuanto al contenido original, el 12 de agosto llegará un nuevo título de Jamie Foxx para la plataforma, Turno de día, una comedia de acción y terror sobre cazavampiros en apuros; también está Dave Franco. A eso se le suma la comedia romántica Mis dos vidas, sobre chica a punto de graduarse que descubre que está embarazada (el 17); una animación de Las Tortugas Ninja (el 5) y Carter, una de acción surcoreana con hombre con amnesia en una misión importante (el 5).

Sobresale, además, la llegada de Los Ladrones: la verdadera historia del robo del siglo, un documental que se estrenará el 10 de agosto y que promete generar conversación, ya que pone frente a cámara a los hombres detrás del famoso robo al banco Río de Acassuso., en enero de 2006.

1 de agosto

Top Gun: Pasión y gloria

Misión: Imposible

Misión: Imposible 2

Misión: Imposible 3

Misión: Imposible - Protocolo Fantasma

Misión: Imposible - Repercusión

Misión: Imposible - Nación secreta

3 de agosto

¿Qué culpa tiene el karma? (original)



4 de agosto

Temporada de bodas (original)



5 de agosto

El ascenso de las Tortugas Ninja: La película (original)

Carter (original)

8 de agosto

Código: Emperador (original)



10 de agosto

Ted Bundy: La confesión final

Cats

La canción del corazón (original)



12 de agosto

Turno de día (original)

13: El musical (original)

16 de agosto

La muerte le sienta bien

Fragmentado



17 de agosto

Mis dos vidas (original)

Sin retorno



19 de agosto

El salvavidas

20 de agosto

Fullmetal Alchemist: La venganza de Cicatriz (original)



24 de agosto

Juntos son dinamita (original)

El sistema Keops



25 de agosto

That's Amor (original)

El escándalo

26 de agosto

Seúl efervescente (original)

Tiempo para mí (original)



29 de agosto

La jefa (original)

El precio de la verdad



30 de agosto

Al descubierto: Operación falta antideportiva (original)



otras novedades Documentales, especiales y más

Documentales y especiales



2 de agosto

Ricardo Quevedo: Mañana será peor (original)



3 de agosto

Fiasco total: Woodstock 99 (original)



10 de agosto

Los Ladrones: la verdadera historia del robo del siglo (original)



11 de agosto

Mi tabla de salvación: La historia de Leo Baker (original)

16 de agosto

Al descubierto: Volume 2 (original)



18 de agosto

En la mente de un gato (original)



24 de agosto

Vivir sin freno: El turbulento mundo de John McAfee (original)

25 de agosto

Historia: Nivel 1 (temporada 2, original)



30 de agosto

Soy un asesino (temporada 3, original)



31 de agosto

América vs. América (original)

Niños y familia



1 de agosto

Ciudad Árbol (original)

LEGO Friends: Historias de Heartlake City (miniserie)



4 de agosto

Hermanos robots supergigantes (original)



15 de agosto

Deepa y Anoop (original)

16 de agosto

Bienvenidos a Monster High

Barbie in the 12 Dancing Princesses

Barbie Fairytopia: Magic of the Rainbow

Barbie la princesa y la plebeya

Barbie: Mariposa and Her Butterfly Fairy Friends

Barbie: Spy Squad

18 de agosto

He-Man y los Amos del Universo (temporada 3, original)



19 de agosto

¡El show de Cuphead! Parte 2 (original)



22 de agosto

Misterios animales (temporada 2, original)

25 de agosto

Angry Birds: Locuras de verano (temporada 3, original)



29 de agosto

Mighty Express (temporada 7, original)

Anime



4 de agosto

Kakegurui Twin (original)



11 de agosto

DOTA: Sangre de dragón - Libro 3 (original)



18 de agosto

Tekken: Linaje (original)



25 de agosto

Rilakkuma va al parque temático (original)