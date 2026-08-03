"Entrevista con el vampiro": los actores revelan los secretos de la serie que estrena tercera temporada

Anne Rice revolucionó la literatura fantástica cuando publicó Entrevista con el vampiro en 1976. La novela no solo dio origen a las Crónicas Vampíricas, una de las sagas más influyentes del género, sino que también redefinió la figura del vampiro: dejó atrás al monstruo clásico para convertirlo en un ser atormentado, seductor y profundamente humano. Su universo dio el salto al cine en 1994 con la recordada película protagonizada por Tom Cruise, Brad Pitt y Kirsten Dunst, y tres décadas después encontró una nueva vida en televisión con una ambiciosa adaptación que conquistó a la crítica y a los fanáticos.

Tras dos temporadas que ampliaron el universo creado por Rice, la historia continúa con El vampiro Lestat, la tercera entrega de la serie, que llega esta noche al canal AMC que está en el básico de los servicios de televisión para abonados y está disponible en Netflix. En ese camino, la ficción profundiza en las relaciones entre sus personajes y en temas como la memoria, la manipulación, el amor y la inmortalidad.

Con motivo del estreno, El País conversó vía Zoom con -en el orden llas fotos de acá arriba- Eric Bogosian, que encarna al periodista Daniel Molloy, el hombre que intenta descubrir la verdad detrás del relato de los vampiros; Jacob Anderson, quien interpreta al atormentado Louis de Pointe du Lac y Assad Zaman, encargado de ponerle rostro al enigmático Armand.

Eric Bogosian la serie "Entrevista con el vampiro". Foto: Sophie Giraud/AMC

—Entrevista con el vampiro trata sobre personajes que viven siglos. Si pudieran conservar un recuerdo por siempre, ¿cuál sería?

Jacob: Es una buena pregunta. Un recuerdo... guau. El nacimiento de mi hija. Tengo dos hijas, pero mi hija menor fue... fue particularmente memorable. No quiero perder ese recuerdo. Bueno (risas), tal vez deba decir el nacimiento de ambas.

Assad: Todavía no tengo un momento súper significativo en mi vida. Así que, pensando instintivamente, mi primer recuerdo: yo vomitando detrás de un sofá. Eso es todo lo que recuerdo, pero es algo que probablemente me gustaría conservar porque el resto no me importa tanto.

Eric: Sí, es un gran recuerdo (risas). Bueno, yo vi a Led Zeppelin en un pequeño club en 1968 y, cuando Jimmy Page dejaba el escenario, le di una palmada en la espalda mientras iba al camerino. Ese concierto fue muy bueno así que olviden a mi familia, mis nietos y todo eso. No quiero caer en el agujero de Jacob de que no puedes elegir a uno porque te van a reclamar, así que solo elijo algo que yo hice.

—La serie plantea una pregunta interesante: ¿es posible contar una historia de manera honesta o todos terminamos siendo narradores poco fiables de nuestras vidas?

Jacob: Siento firmemente que cada ser humano en el planeta es un narrador poco fiable, lo que de alguna manera nos hace a todos fiables a nuestra propia manera. Solo somos capaces de entender y habitar plenamente nuestras propias realidades y verdades. Creo que algo que esta serie hace muy bien es explorar eso tan profundamente como el formato lo permite. Normalmente estamos acostumbrados a la narración objetiva en televisión, pero aquí es una experiencia subjetiva, algo más común en la literatura.

Eric: Personalmente siento que todos somos bastante poco fiables, pero todos contamos nuestras propias versiones de la verdad lo más honestamente que podemos. Mi personaje ni siquiera conoce la verdad hasta que se le va revelando a lo largo de la temporada.

—Louis y Armand comparten una relación donde el amor, el poder y la manipulación se mezclan, ¿qué fue lo más desafiante de encontrar como actores para evitar que esa relación se sintiera simple o predecible?

Assad: Siento que Rolin y Hannah (los escritores) hicieron el trabajo pesado y nosotros simplemente intentamos hacerlo lo más honesto y veraz posible. Para Armand, el amor, el poder y la manipulación van de la mano. Mi nota más importante durante la segunda temporada fue: “solo créetelo, interpreta la verdad, no interpretes la mentira”. No intentes ser manipulador, solo simplifícalo y vive el momento.

Jacob: Louis y Armand tienen métodos de operar similares. Louis es interno y estratégico, mientras que Lestat es externo y crudo. Armand tiene una quietud que Louis entiende, pero ambos luchan por un espacio similar. Louis es muy manipulador, pero de una manera diferente a Armand; incluso creo que Louis es más conscientemente manipulador que Armand, lo cual crea una dinámica extraña e interesante.

Eric: Solo quiero decir que cuando llegas al set con estos chicos, ellos se convierten en estas personas; yo solo tengo que reaccionar al ser humano o al vampiro que tengo enfrente. Es bastante fácil cuando la escritura es tan buena y el otro actor es tan completamente el personaje.

Imagen de la serie "Entrevista con el vampiro". Foto: Difusión.

—Daniel Molloy es el personaje con el que la audiencia más se identifica, porque lo cuestiona todo. ¿Crees que hoy en día nos faltan personas dispuestas a hacer preguntas incómodas?

Eric: Hay cierta valentía en Daniel, pero no sé si todos pueden abrazar eso porque él está dispuesto a arriesgarlo todo. Celebramos a personas así en nuestra sociedad, como los periodistas de investigación que persiguen la historia con gran riesgo personal, o los bomberos. No creo que todo el mundo pueda hacer eso.

—Después de años de televisión moldeada por algoritmos y fórmulas, ¿qué hace diferente a Entrevista con el vampiro?

Eric: Tenemos un showrunner (Rolin Jones) valiente. Estoy feliz de trabajar en algo donde el escritor no tiene miedo de arriesgarse a lo grande, de “sacarla del estadio”. Siento que estoy trabajando con un genio que está muy dispuesto a explorar, lo cual para mí es arte.

Jacob Anderson en la serie "Entrevista con el vampiro". Foto: Sophie Giraud/AMC

Assad: Me siento privilegiado de trabajar con personas en la cima de su juego creativo, pero que al mismo tiempo son súper accesibles y están dispuestos a escucharnos. Siempre me siento lo suficientemente seguro como para aportar lo más que puedo, lo cual es muy reconfortante.

Jacob: La diferencia es que Hannah y Rolin están más interesados en hacer preguntas que en “vender jabón”. Las franquicias a veces son como máquinas de propaganda para vender productos; ellos, en cambio, quieren explorar la humanidad y la vida. Cuando incluyen “huevos de pascua” o cosas así, viene de un lugar de humor y diversión, lo hacen por las razones correctas.

