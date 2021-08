El emotivo homenaje de Marvel a Chadwick Boseman en la serie "What If...?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles se estrenó en Disney+ el segundo episodio de la serie What If...?, la animación que reimagina otras alternativas al universo cinematográfico de Marvel ya conocido. La ficción lanza nuevos capítulos cada semana, y en el de hoy se pudo ver el último trabajo que hizo Chadwick Boseman, el protagonista de Pantera Negra, para el MCU.

Boseman falleció hace casi un año, el 28 de agosto de 2020, víctima de un cáncer que transitó en silencio. Apenas su círculo más íntimo conoció que atravesaba esta enfermedad, por lo que la noticia golpeó duro no sólo a los fanáticos, sino a todos sus compañeros de Marvel.

Eso hizo que los estudios decidieran que nadie ocuparía su lugar como Pantera Negra. La secuela del éxito que estelarizó en 2018 seguirá adelante y se la espera para el año próximo, pero no introducirá a un nuevo intérprete en el rol de T'Challa.



Así, su despedida del MCU había sido con Avengers: Endgame, pero eso cambió ahora de la mano de What If...? El actor había grabado la voz para el capítulo que estaría centrado en su personaje y es el que salió a la luz ahora, cerrado con una emotiva dedicatoria: "Dedicado a nuestro amigo, nuestra inspiración y nuestro héroe, Chadwick Boseman".

Chadwick Boseman en "Pantera Negra"

En el episodio se pudo ver a Pantera Negra como Star-Lord. En esta realidad alternativa, el joven T'Challa fue raptado por error en lugar de Peter Quill, que era el que en verdad debía ser reclutado. Con eso se convierte en un héroe galáctico y protagoniza una aventura que involucra a varios personajes conocidos, entre ellos a Thanos, que lejos de exterminar a la mitad de la humanidad, dejó aflorar su lado más sensible y bondadoso.



El episodio permite a los fanáticos volver a escuchar la voz de Boseman en el personaje que lo catapultó a la fama internacional, y para darle un nuevo sentido a líneas de diálogo como la que le dice el padre a T'Challa, a través de un video: "Si estás ahí afuera, eres una de las miles de millones de luces fulgurantes en el cielo nocturno, y buscaremos en todas ellas hasta que te encontremos en este plano o en el siguiente".

T'Challa (Chadwick Boseman) en la serie de Marvel "What If...?". Foto: Marvel

El productor ejecutivo de la serie, Brad Winderbaum, reveló que la voz de Boseman estará en cuatro capítulos, y declaró en entrevista reciente: "Queríamos honrar de verdad su actuación y su afán por ser parte del proyecto. En retrospectiva, grabó estos episodios sabiendo lo que todos sabemos ahora. Queríamos rendir homenaje a lo que hizo, por lo que en realidad no lo cambiamos mucho. Hubo ciertos cambios en el contexto de su fallecimiento, especialmente musicalmente".