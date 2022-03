Zurdo Bessio sobre Lacalle Pou: "Uno piensa que no pasa determinadas líneas, pero sí"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Freddy "Zurdo" Bessio, una de las voces características del Carnaval y la música popular, fue entrevistado este jueves en el Destapabocas (Radio Universal) para un repaso de su paso por el concurso junto a Agarrate Catalina y los conciertos con la banda de Jaime Roos.

En el cierre de la entrevista, el periodista Mariano López le preguntó por la mención que hizo Luis Lacalle Pou. Se refería a una intervención del presidente días atrás en la ciudad de Minas cuando en el transcurso de una inauguración se desarrollaba también un reclamo del gremio de Ancap y una murga entonaba en la plaza.

"Me siento el Zurdo Bessio. Nunca hubiera cantando con una murga acá atrás. Soy espantoso cantando", bromeó el mandatario.

😂😂😂 Nuestro Presidente @LuisLacallePou brilla, un crack !!! Les dio una clase democrática y Republicana… “en este acto, no se si es un sindicato participando de un acto del estado, o el estado participando de un acto de un sindicato” Muchos zurdos 😡

Imagínense a Pinocho ? pic.twitter.com/I3HT9pwdou — Josema 🇺🇾🇪🇸🇺🇾 (@BoixJ) March 14, 2022

Bessio se mostró sorprendido por la mención. "Me resultó muy gracioso pensar cómo a veces uno se siente alejado de determinados personajes que se dedican a la política y piensa que no llega a esas personas, en este caso, el presidente de la república. Uno piensa que no pasa determinadas líneas y evidentemente sí", dijo.

El cantante valoró el gesto del mandatario como gesto de "unidad". "Más allá de los colores, los valores, la profesión, reflejo la unidad que habría que tener mucho más en las personas... Seguramente si me nombró, en algún punto nos conoce", dijo y recordó que años atrás, el hoy mandatario acudió a un espectáculo de Bessio junto a Emiliano, Labanois y Carrero.

"Hace unos años atrás, él fue a ver "4 en línea". No nos esperó para sacarnos fotos, ni nada de eso. Pero el tipo fue con su esposa... No quiero decir que lo vaya a seguir, ni que sea fan de él, pero respeto el hecho de que consuma lo que hago. Eso le da valor a lo que hago", concluyó.