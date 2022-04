Will Smith se internó en una clínica por estrés y Jada Pinkett Smith atacó: "Lo exageró todo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La polémica en torno a la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la reciente entrega de los Oscar 2022 no deja de crecer. Luego de que el actor renunciara a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas y de que Netflix y Sony suspendieran sus proyectos con el estadounidense, ahora se conoció que el protagonista de Rey Richard se internó en un centro de rehabilitación.



Según informó el periódico The Sun, el intérprete se internó voluntariamente en un centro de rehabilitación, para manejar el estrés derivado de lo ocurrido el 27 de marzo. "El impacto de la reacción ha golpeado duramente a Will, por lo que recibirá ayuda para lidiar con el estrés. Esta es sin duda la gran batalla de su carrera", contó una fuente de Hollywood al medio británico.



"Es un retiro de alto nivel donde van los ricos y famosos, y él hará un gran examen de conciencia y descubrirá cómo puede seguir adelante. Espera que el debate avance para poder volver y salvar su reputación y su carrera. Su discurso de renuncia plantea la posibilidad de que tema que le quiten su Oscar. Eso sería un golpe duro para él", agregó el informante.



Por otra parte, otro artículo de The Washington Post asegura que Smith planea volver al trabajo "lo antes posible", aunque la caída de su imagen pública podría complicar su regreso. "Trabajar con Will se ha convertido en algo arriesgado", reveló una fuente a The Sun.



Además, la revista US Weekly publicó unas declaraciones de una fuente muy cercana a la pareja que asegura que Jada Pinkett Smith cree que su marido “lo exageró todo”, y lamenta que la situación terminara en algo “físico” entre Will Smith y Chris Rock. “Fue en el calor del momento y fue él el que exageró todo. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada”, expresó la fuente.



La persona cercana a Jada agregó que ella nunca habría deseado la protección de Will, y menos de manera semejante: “Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no tenía que haber hecho lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas”, declaró.