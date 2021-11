Wanda Nara se separó otra vez de Mauro Icardi y explotó: “No quiero saber nada más”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras su abrupto viaje a Milán y decenas de especulaciones, se confirmó que Wanda Nara se separó definitivamente de Mauro Icardi. "Está separada", reveló Yanina Latorre este miércoles durante la más reciente emisión de Los ángeles de la mañana.



Para confirmar la noticia, la panelista leyó un mensaje que le mandó la mediática desde Italia: "Estoy sola, quiero estar bien, quiero seguir trabajando y no quiero saber nada más de nada".

"Por ahora se queda en Milán con las nenas", sumó la integrante del programa conducido por Ángel de Brito. Y, a su vez, agregó que Wanda le dijo que borró el posteo en el que anunciaba su reconciliación con Icardi porque decidió separarse nuevamente.



"Wanda me dijo: 'Me quiero quedar en Italia a trabajar'. Esos son sus planes. Cuando se separó de Maxi no había hecho ninguna diferencia económica. De hecho, me acuerdo que le hice una compra de farmacia porque uno de sus hijos necesitaba un nebulizador y Maxi le había cortado todas las tarjetas cuando llegó a la Argentina. Pero ahora ella es una estrella, tiene sus propios negocios en Europa", precisó Latorre.



Cabe recordar que en la tarde del lunes, Wanda compartió un video en Instagram con un mensaje que sorprendió a sus fanáticos. “No quería dejar de hacerles estos videitos. El cybermonday dura hasta mañana. Tendría que haber hecho estos videos antes pero por razones que ya conocen no tuve tiempo y no pude. Gracias por todos los mensajes. Los leo siempre”, expresó con angustia para hablar de las promociones vigentes en su línea de maquillajes.