Wanda Nara rompió el silencio: "Mauro me traicionó, estoy viviendo un infierno"

Llegó la palabra más buscada. Wanda Nara rompió el silencio y aunque no habló directamente a cámara o con los medios, se comunicó con Yanina Latorre cuando ella estaba al aire en Los Ángeles de la mañana, el programa que conduce Ángel de Brito y acá emite La Tele.

Entre lágrimas, Wanda grabó un audio para asegurar que está pasando su peor momento, y afirmó que todavía no está reconciliada con Mauro Icardi. La empresaria aseguró que no es ella la que le pide al futbolista que publique fotos de los dos en redes sociales, como creen algunos.

Es que en las últimas horas, Icardi sorprendió a sus seguidores con varios posteos que parecían dar cuenta de una reconciliación. En el primero le agradeció a su pareja por seguir confiando en la familia que forman; en el segundo escribió, junto a una foto de los dos: "Abrázame fuerte, y no me sueltes nunca". También subió en historias una imagen de su cotidianeidad, aunque todas las instantáneas son antiguas, y le dio unfollow a todas las personas que seguía, a excepción de Wanda.

La versión de Wanda es que aún no lo perdonó y que no quiere que Icardi suba posteos ni que le hable, según le dijo a Latorre. La rubia se refugia en un amigo, posiblemente el estilista Kennys Palacios.



La panelista citó frases textuales de su diálogo con Nara: "Estoy viviendo un infierno" y "Él me traicionó, yo con esto no puedo".



También dijo que lo que ha trascendido sobre el vínculo de Icardi con China Suárez "es muy poco" en relación a lo que existió, y aseguró que entre las argentinas había un vínculo estrecho. Conversaban sobre sus hijos, sus vidas familiares y hasta llegaron a hablar mal de Pampita Ardohain, ex de Benjamín Vicuña, ex de China Suárez.

En tanto, desde el entorno de la China confirman que el "histeriqueo" con Icardi es real, pero aseguran que los mensajes que trascendieron son falsos. Se espera que la actriz dé su versión de los hechos próximamente y, quizás, revele conversaciones mantenidas con el jugador de París Saint Germain.



Latorre insistió en que Wanda está "muy triste" y que aunque está bajo el mismo techo que Icardi, viven en una casa grande y están en espacios muy distantes. Él le pidió perdón de rodillas, ella sigue sin aceptarlo.