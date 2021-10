"La Academia": tensión entre Pampita y De Brito, y un nuevo eliminado en "Showmatch"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hubo que esperar mucho en Showmatch para que su conductor, Marcelo Tinelli tocara el tema del momento: la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Y aprovechando la presencia de Ángel de Brito en la silla del jurado, le preguntó las novedades.

El chimentero aseguró que a pesar de que el futbolista le pidió disculpas a su esposa, las mismas no fueron aceptadas y, si bien conviven bajo el mismo techo, cada uno está en una ala distinta de su inmensa casa. Además, el jurado de La Academia y conductor de Los ángeles de la mañana sostuvo que Eugenia "La China" Suárez, señalada como la tercera en discordia, va a dar su versión de los hechos próximamente. Así que habrá que esperar para saber cómo sigue esa novela.

La que tuvo un nuevo episodio fue la de La Academia que ayer tuvo a las cuatro parejas que quedaron sentenciadas tras conocerse el voto secreto de Jimena Barón. Los encargados de romper el hielo fueron Agustín Barajas y Loli Ruiz, que bailaron al ritmo de un mix de temas que incluyó "La copa de la vida", de Ricky Martin y "Salomé", de Chayanne.

Después llegó el turno de Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas, que eligieron realizar una rutina aérea. Tras mostrar su coreografía, la concursante fue consultada por Tinelli acerca de sus dichos sobre el escándalo del momento.

"Por todo lo que vi, me parece cualquiera lo que hizo la China", expresó Ruggeri. De Brito, entonces, quiso saber si ella había vivido una situación similar: "Sí. Me pasó, pero no quiero hablar sobre eso", expresó.

En su turno, Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala hicieron una recreación de la película Grease, pero antes, el influencer mandó al frente a su amiga Jimena Barón y dijo que está "muy cerca de un polista", un dato que descolocó a la actriz. “Nos invitaron dos polistas y yo fui con mi hijo, pasamos un lindo fin de semana”, explicó, nerviosa.



Por último, Nazareno Móttola y Micaela Grimoldi también optaron por una recreación, en este caso, presentaron un cuadro musical basado en la película La máscara.

En un momento, Tinelli sorprendió a De Brito mostrándole su celular a Barón y dio por sentado que estaban hablando sobre el tema del momento. Ellos intentaron negarlo, pero el jurado terminó dándole la razón al conductor. "Me preguntan por eso todo el tiempo. En la calle, donde sea que vayas, no hay otro tema. Es como un déjà vu para mí, porque así arrancamos...", expresó, señalando a Pampita Ardohain, que en ese momento bebía un sorbo de agua. "Hablando todo el tiempo de todo esto", completó De Brito, mientras su compañera de estrado bajaba la mirada.

Vale recordar que en 2016, el año en el que Pampita debutó como jurado titular de Bailando por un sueño, acababa de separarse de Benjamín Vicuña, tras el escándalo del paltagate y el motorhome. De hecho, ese conflicto se coló en la pista y generó una discusión memorable con Marcelo Polino que culminó con la modelo abandonando el estudio.

"Hubo duelos mejores", expresó Pampita Ardohain tras ver las propuestas, mientras que los restantes jurados: Barón, Hernán Piquín, De Brito y Guillermina Valdes, fueron menos exigentes. Y entonces, llegó el momento de saber quiénes eran los primeros salvados por el jurado.

"Por decisión dividida, salvamos a Agustín y Loli", anunció Barón. Después, decidieron, también por voto dividido, que sigan en competencia Ponce y Oriozabala.

Entonces fue el público el encargado de darle la oportunidad a una de las dos parejas para que continúe en competencia. Los elegidos, con el 57.2% de los votos, fueron Ruggeri y Fleitas. De esta manera, Nazareno Móttola y Micaela Grimoldi resultaron eliminados de "La Academia".