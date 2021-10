Benjamín Vicuña salió a respaldar a la China Suárez en medio del escándalo Nara-Icardi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si algo hay que recocerle a las hermanas Nara es el buen uso que hacen de sus redes sociales. A una década del "Menos mal que no me casé" de Zaira, fue su hermana mayor, Wanda, la que dejó este fin de semana un mensaje contundente: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”.

Con esa frase, Wanda Nara encendió la mecha en la tarde del sábado, exponiendo de paso una fuerte crisis con su marido, el futbolista Mauro Icardi. De inmediato hubo una persona señalada como "tercera en discordia", Eugenia "La China" Suárez, quien se encuentra en Madrid por razones de trabajo. Está filmando una película con Álvaro Morte, o sea El Profesor de La Casa de Papel. Y muchos usuarios de las redes sociales se ensañaron con la actriz argentina.

Cuando las agresiones fueron tomando más impulso, el actor chileno, Benjamín Vicuña quien utilizó sus redes sociales para intentar apaciguar las aguas. "No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos", escribió en la madrugada del miércoles en un historia de Instagram.

Este mensaje llega unos meses después de que se confirmara la separación de la pareja que compartió protagónico en la telenovela Argentina: Tierra de Amor y Venganza y la serie Terapia alternativa.



Además, hace pocos días, Vicuña y Suárez fueron fotografiados paseando junto a sus hijos Magnolia y Amancio. Y según trascendió, Vicuña habría estado al tanto del intercambio de mensajes entre Suárez e Icardi.

El lunes, y a través de su programa Argenzuela (Radio 10), Jorge Rial puso en el centro a una persona que venía siendo considerada como "secundaria" en esta historia. Y dijo que ella fue quien, a través de un tercero, advirtió a Wanda de que algo pasaba entre Eugenia y su marido.

"Entra un nombre que sobrevuela como personaje secundario, pero para mí es protagonista, que es Benjamín Vicuña”, reveló, de repente, Rial. "Me cuentan que cuando descubre esos mensajes, Wanda lo llama a Vicuña y hablan. Ella quería saber si esto era cierto, si la China tenía ese modus operandi. Y Vicuña no solo lo confirmó, sino que usó una palabra bastante dura", introdujo el ex conductor de Intrusos.

Y continuó: "Perdón por repetirla, pero Vicuña le dijo: ‘Es muy puta'". Entonces, Ángel de Brito, invitado en el estudio, agregó: "La charla te la confirmo, no sé los términos. Vicuña y la China se separan, ella lo deja porque se enamora de otra persona, empieza a salir con otra persona. Estuvo saliendo hasta hace poco con Nico Furtado".

Pese a los trascendidos en las redes sociales, todo indica que la relación entre Icardi y la China no habría pasado de la virtualidad, ya que no llegaron a encontrarse personalmente.