Nico Furtado, el uruguayo involucrado en el escándalo de China Suárez, Icardi y Wanda

El escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez está en su momento más candente. Luego de que se revelaran los mensajes que habrían detonado la separación entre la empresaria y el futbolista, ahora aparecen nuevos nombres asociados a toda esta polémica.

Y una de las figuras salpicadas por el conflicto es el actor uruguayo Nicolás Furtado, conocido por su protagónico en la serie El Marginal y que hace poco estrenó Entre hombres en HBO Max.

Furtado es señalado como un actual interés amoroso de Suárez, y casualmente ambos están en España en este momento y, de hecho, van al mismo gimnasio, tal como han mostrado en redes sociales. Ella se radicó en Madrid por trabajo, y él viajó a comienzos de mes para participar de los Premios Platino y continuó viajando por distintas ciudades del país.

Según reveló Yanina Latorre este lunes en Los Ángeles de la mañana, Furtado y Suárez viven una relación actualmente en España, aunque no están de novios. "Le encanta", dijo la rubia. "Es un touch and go" y sale con él entre otros hombres, aseguró.



Por su parte, la panelista Pía Shaw aseguró que la propia China se lo confirmó a Vicuña, cuando este le preguntó ayer si estaba saliendo con Icardi. "Estoy saliendo con Nico Furtado", habría sido el mensaje de la ex Casi Ángeles. También aclaró que la relación entre colegas vendría de antes y habría surgido en Buenos Aires y no en Madrid.



Latorre también reveló que el motivo de la separación entre Vicuña y Suárez fue una infidelidad, con un actor que está casado y con el que Suárez habría mantenido una larga relación como amante. Vicuña descubrió la situación y decidió perdonarla, pero hubo una reincidencia que fue letal, en la fiesta de inauguración de la casa que el chileno le regaló la argentina. Ahí se decidió romper la relación.



En cuanto a Furtado, está separado de su última novia, la modelo local Josefina Presno, y se lo había asociado con la actriz española Ester Expósito, una de las protagonistas de la serie Élite.

Latorre contó en LAM que dialogó con Vicuña vía mensajes, y que él no le confirmó ni le desmintió nada de la información que ella intentó chequear. Sí le dijo: "No soy yo el que tiene que dar explicaciones", y calificó toda la situación vivida como "una pena".



"La pregunta es qué le pasa a la China Suárez, porque la cantidad de gente que le descubrí en un día, y si me dedico un poco más... Todos casados y amigos", dijo Latorre sobre los hombres con los que Suárez le habría sido infiel a Vicuña. Trascendieron los nombres de Luciano Castro y Gonzalo Heredia como posibles implicados en esta historia.

En Uruguay, el programa va de lunes a viernes a las 16.00 en La Tele.