¿Otra vez en crisis?; Mauro Icardi dejó de seguir a Wanda y cerró su cuenta

Cuando los rumores de crisis tras el “Wandagate” parecían haber quedado definitivamente atrás, en las últimas horas fue Mauro Icardi quien volvió a sacudir el avispero. El jugador del Paris Saint-Germain primero dejó de seguir en Instagram a su esposa, Wanda Nara, lo cual fue un gesto llamativo en sí mismo. Sin embargo, minutos más tarde, decidió mostrarse aún más contundente y directamente cerró su cuenta.

Si uno ahora quiere navegar por los posteos del futbolista, se encontrará con la frase “no disponible”. Asimismo, antes de dar de baja su perfil, Icardi se había cambiado la foto. En la nueva imagen que había seleccionado ya no estaba Wanda en la postal sino él con sus hijas: Isabella y Francesca.

Al mismo tiempo, Nara, quien conoce de redes como pocas celebridades, compartió una selfie junto a una de sus hijas en la que su mano está en primer plano por lo cual se vuelve muy notorio que ya no está luciendo su anillo de casada. Las decisiones virtuales de ambos se produjeron en simultáneo, potenciales indicios de que la pareja estaría moviéndose nuevamente en aguas turbulentas.

Previo a la súbita reación de Icardi, se produjo otro hecho virtual que llamó la atención, El periodista Ángel de Brito, quien se encuentra de vacaciones y a la espera de poder anunciar su nuevo proyecto televisivo, estaba interactuando con sus seguidores bajo el hastag #angelresponde y, entre las preguntas que le realizaron, tres de ellas estuvieron vinculadas al “Wandagate”.

“¿Wanda Nara y Mauro Icardi están separados?”, le preguntó un usuario al ex conductor de Los Ángeles de la Mañana. “Ayer me escribió alguien desde la cuenta de Icardi”, reveló el periodista. “¿Qué significa que te escribieron desde el Instagram de Icardi?”, quiso saber otro de sus followers, a lo que el conductor fue más que claro al exponer que el jugador no estaría manejando sus redes. “Alguien me mandó un mensaje con un reclamo. Dudo que sea Icardi”, escribió De Brito, destapando así una nueva olla y reavivando la llama cuando aseguró, ante otra pregunta, que Icardi y la China Suárez estuvieron juntos en París de manera íntima, aunque se haya dado otra versión de los hechos.

En el caso de María Eugenia “China” Suárez, la actriz se alejó paulatinamente del escándalo, y hace unos días se confirmó a través de una foto y un video que se encuentra en pareja con el empresario español Armando Mena Navareño.