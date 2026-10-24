Vanesa Britos internada en Brasil con 40 de fiebre y sospecha de dengue: "Me agarró un virus bastante jodido"

La cantante uruguaya Vanesa Britos atraviesa un delicado momento de salud en Brasil, donde permanece internada luego de tres días con fiebre de hasta 40 grados. La artista, esposa del futbolista Nicolás de la Cruz, compartió un video desde el hospital para explicar su situación y anunciar la suspensión de los espectáculos que tenía previstos para este sábado en Sauce y otras localidades de Uruguay.

Según contó la propia cantante en un video que compartió en redes sociales, los primeros estudios detectaron la presencia de una bacteria y los médicos investigan la posibilidad de que haya contraído dengue, aunque el diagnóstico todavía no está confirmado y deberá someterse a nuevos exámenes.

Desde una cama del centro asistencial, donde recibe suero por vía intravenosa y diferentes medicamentos, Britos expresó su tristeza por no poder cumplir con sus compromisos laborales.

"Hoy no es un video como el que me gustaría hacer, pero lamentablemente me toca estar en un hospital. Me ha agarrado un virus bastante jodido y me dejó sin ganas de nada", comenzó diciendo.

La cantante explicó que lleva tres días con un cuadro febril intenso y que los médicos todavía intentan determinar su origen. "Muchos lo llaman dengue. Por ahí me faltan hacer otros exámenes para poder corroborar si es o no es dengue", señaló.

Vanesa Britos canta el Himno en la previa del partido entre Uruguay y Argentina. Foto: Captura de Instagram @aufoficial.

"Estoy internada acá, pasándome suero a través de la vena, con un montón de medicaciones", agregó.

Britos, que reside en Brasil junto a su esposo, actual futbolista del Flamengo, tenía previsto viajar a Uruguay para cumplir con varias actuaciones durante el fin de semana. Sin embargo, el cuadro de salud le impidió trasladarse.

"Les pido disculpas porque no voy a poder hacer los shows. Ustedes me conocen y saben que, en general, voy a cantar igual con la garganta en la mano, con fiebre o lo que sea", expresó.

La artista aseguró que esperó hasta último momento con la esperanza de recuperarse y poder viajar. "Tres días con 40 de fiebre. Esperé hasta el último momento para ver si me mejoraba y poder ir", manifestó en el posteo de este viernes.

En otro tramo de su mensaje, hizo hincapié en el respeto que mantiene por su público y por los empresarios que la contratan. "Ustedes saben que con este tema de mi trabajo siempre fui muy respetuosa e intento no fallarle a nadie. Hago todo lo imposible para poder estar bien con mi gente, con mi público, pero lamentablemente hoy me toca cancelar, me toca pedir disculpas y poder reprogramar", sostuvo.

Finalmente, la cantante agradeció la comprensión de sus seguidores y de los organizadores de los espectáculos, entre ellos el Municipio de Sauce.

"Cuando la salud nos toca así, como hoy, bastante complicado... Espero sepan entender que la salud pasa por encima de todo y hoy me toca estar internada", concluyó antes de despedirse con un beso para sus seguidores.

Por el momento, Britos continúa bajo atención médica en Brasil, a la espera de los resultados de los estudios que permitan confirmar el origen de su cuadro febril. Las presentaciones suspendidas serán reprogramadas.