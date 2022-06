Valverde explicó por qué se agachó cuando el plantel se fotografiaba con Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Federico Valverde fue el protagonista de la polémica luego de que se lo viera agacharse cuando el plantel de Uruguay posaba junto al presidente Luis Lacalle Pou, quien entregó este sábado a la delegación el pabellón nacional.

En redes sociales, muchos interpretaron que esta actitud encerraba una manifestación política, lo que fue celebrado por unos y condenado por otros.

Valverde decidió dar sus explicaciones y aseguró que se agachó para acomodarse las medias. "¿En serio pueden creer que me voy a exponer de esa manera? Estaba moviendo las piernas y me acomodé las medias. Yo juego al fútbol. No interpreten cosas que son ajenas a mí", expresó el deportista en Twitter.

En serio pueden creer que me voy a exponer de esa manera? Estaba moviendo las piernas y me acomodé las medias. Yo juego al fútbol. No interpreten cosas que son ajenas a mi — Fede Valverde (@fedeevalverde) June 12, 2022

El gesto llevó a que el deportista no saliera en la foto junto al mandatario. Quedó tapado por Ronald Araújo.