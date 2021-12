Úrsula Corberó reveló que fue en Uruguay donde entendió el éxito de “La casa de papel”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la noche del miércoles, la actriz española Úrsula Corberó pasó por The Tonight Show con Jimmy Fallon para hablar de la última entrega de La casa de papel, una de las series más exitosas de la historia de Netflix.



En un fragmento de la entrevista, el estadounidense le preguntó en qué momento comprendió la verdadera magnitud del éxito de la serie, y Corberó dio una respuesta que sorprendió: fue en Punta del Este mientras vacacionaba con su pareja, Ricardo "Chino" Darín, y sus suegros.



"Recuerdo que estaba en Uruguay con mi novio y mis suegros, fuimos a una fiesta de fin de año que estaba atestada de gente, y fue muy loco porque se me acercaban y decían ‘Tokio, eres una diosa’ y yo no entendía nada, antes nadie me reconocía ahí", comentó con una sonrisa.



"De hecho le dije a mi novio: ‘Qué increíble que toda la gente que mira La casa de papel justo esté en esta fiesta’", agregó. Luego, comentó que cuando pasó de tener un millón de seguidores en Instagram a dos millones en poco más de 24 hora, creyó que se trataba de un error de la red social.

Más adelante, el conductor y humorista le preguntó quién es la fanática de la serie más famosa que conoce y Corberó contó que se trata de Madonna. Según reveló, la estrella de pop se cruzó con la actriz en un avión, se acercó a ella y le dijo que era su fanática, le dio su celular y le pidió que anotara su número.



"Luego recibí un texto de Madonna diciéndome que me había olvidado el pasaporte en el asiento, así que pude volver a casa gracias a Madonna", cerró entre risas.