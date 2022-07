Las tiernas fotos de Rusherking junto a Amancio Vicuña y la China Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pareja del momento, Rusherking y La China Suárez, fue vista esta semana en el Aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires) junto a uno de los hijos de la actriz y cantante.



Así lo demuestra una serie de imágenes tomadas por los seguidores de los artistas argentinos. Las fotos más difundidas, sorprendentemente, fueron compartidas por una panchería llamada Panchorno.



Allí se ve a la flamante pareja junto a Amancio Vicuña, fruto de la relación de Suárez con Benjamín Vicuña. Una de las imágenes muestra a Rusherking besando a su novia mientras ella tiene a su hijo en brazos.



Según informan medios argentinas, la pareja habría elegido a la ciudad estadounidense Orlando como destino para disfrutar también junto al resto de los hijos de la ex Casi Ángeles: Amancio, Magnolia y Rufina.

Tras la viralización de las imágenes, la periodista argentina Estefanía Berardi, comentó: “Él es un amor. Aceptó a la China con todos sus hijos. Hay una foto que sacó alguien desde adentro en Ezeiza donde Rusher le está dando un beso en la cabeza a la China, mientras ella está con el bebito en brazos haciéndolo dormir. Parece el padrastro”.



“Súper tierno. Aunque los chicos tienen papá, el hecho de compartir un viaje con niños que hacen cosas de niños, que lloran y se encaprichan, es muy lindo”, destacó.



Por otra parte, Suárez —que el viernes editó "Lo que dicen de mí", su segundo lanzamiento como solista— brindó esta semana detalles inéditos de su relación con el rapero argentino. Reveló que se conocieron en una fiesta Bresh, aunque en ese momento no intercambiaron diálogo: "Yo no hablé nada, no me dio bola. Venían sus amigos y a hablaban con mis amigos 'Che, que linda pareja que hacen' y yo decía '¿Por qué me dicen esto si es un señor que no me mira?' o sea, no entendía por qué", comentó en el ciclo radial Antes que Nadie.

Pero al parecer esa fue la maniobra que usó Rusherking para llamar su atención para luego conquistarla: "Fue la estrategia de hacerse el boludo y mandar a los amigos, no sé". Luego agregó: "Bueno, le funcionó".