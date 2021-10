Susana Giménez tras reunirse con Luis Lacalle Pou: “Es brillante” y “humilde”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El America Business Forum y el America RockStars siguen dando de qué hablar, ya sea por polémicas o por hechos sucedidos en ese marco.

Y uno de los temas que se extiende desde el fin de semana es la reunión de Susana Giménez con Luis Lacalle Pou, que se dio en la previa a la participación de ambos en el evento puntaesteño.

La conductora recibió al presidente uruguayo en su chacra puntaesteña, La Mary, para un encuentro íntimo y extraoficial del que ahora se conocieron más detalles. Son los que le contó la propia diva al programa argentino Los Ángeles de la mañana (que aquí se ve a la tarde, por La Tele).



En un movil, Susana fue interrogada acerca del encuentro con el mandatario y se deshizo en elogios para con Lacalle: "Fue fantástico. Es muy inteligente, es brillante; Uruguay está creciendo de una manera impresionante y me pareció tan humilde, tan increíble, ¿no?".

Para reflejar qué sensaciones le quedaron después de haber conocido personalmente al presidente, la conductora contó una anécdota, "una tontería" como dijo, que a su entender lo representaba muy bien.



"Él tenía que ir a Canelones, no sé, mil cosas como hacen los presidentes, y un amigo que estaba le dice: 'Pero tomate el helicóptero, ¿cómo vas a ir en auto?'", relató. "Y él le dice: 'No, el helicóptero lo uso para trabajar. Para las cosas personales jamás lo usaría'. Y yo me quedé muda, por razones obvias", continuó Susana entre risas.



"No pude creer que alguien pensara así, como tiene que ser", remató.

En entrevista con TV Show, la diva había dicho que los uruguayos, además de tratarla bien, tenían un presidente "muy envidiado".