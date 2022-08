Sigue el conflicto entre Wanda Nara y las empleadas uruguayas: de qué la acusan ahora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No parece haber tregua entre Wanda Nara y algunas trabajadoras domésticas uruguayas. Luego de que se desatara el conflicto entre Carmen Cisnero, la exempleada de la empresaria y oriunda de Durazno, y el matrimonio Nara - Icardi, colegas y compatriotas salieron a respaldarla.

Así, una agrupación de trabajadoras le habría elevado una carta al presidente Luis Lacalle Pou, para pedir que Wanda Nara sea declarada persona no grata en Uruguay.

El Sindicato Único de Empleadas Domésticas del país, la principal gremial de estas características, dijo no tener vinculación con la carta y aseguró que la mujer que la promovía, Rosa Fuentes, no era parte de su padrón.

MIRA TAMBIÉN Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas uruguayas niega vínculo con pedido contra Wanda Nara

Pero ahora apareció otra mujer, Daiana Carolina González, que también es parte del grupo que promueve la iniciativa contra Nara, y con la que la propia mediática argentina se habría contactado.

El periodista Juan Etchegoyen de Mitre Live, el encargado de dar a conocer la carta de las empleadas uruguayas, reveló ayer: "Tengo la prueba, podemos hablar y confirmar el enojo fuerte de Wanda Nara contra las empleadas domésticas en Uruguay que quieren hacer una marcha".

Luego dio a conocer un mensaje que le habría enviado Wanda a Daiana, en el que decía: "Escuchame, ¿de dónde carajo me conocés para tratarme a mi de mentirosa y traer mi pasado? ¿Cuánto te pago Carmen?".

En sus redes sociales, Wanda Nara no se pronunció al respecto.



El mensaje habría sido enviado luego de que Daiana González saliera al aire en América TV, para hablar de la causa de Carmen Cisnero en el programa Es por ahí, de Julieta Prandi.

"Carmen no habló toda la verdad. Hay amenazas, tiene mucha presión. Carmen sabe muchas cosas de la interna de la familia Icardi, y por eso se generó esta manifestación que hicimos nosotras, y que no tiene nada que ver con la asociación constituida legalmente en Uruguay", dijo González en referencia al SUTD. Luego agregó, sobre Wanda: "Es una persona que no conozco y no tengo intención de conocer, pero hay mucho maltrato. Carmen fue incomunicada, Carmen pasó hambre".

Daiana se presentó en la nota como integrante de "una agrupación que luchan por los derechos de las empleadas domésticas", y anunció que este domingo habrá una marcha en las inmediaciones de la Intendencia.