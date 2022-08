La exempleada uruguaya de Wanda Nara cargó contra Icardi y dijo que trabajaba en negro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Carmen Cisnero, uruguaya oriunda de Durazno, trabajó varios años en el servicio doméstico de la casa de Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia. La relación laboral terminó mal y en este momento y según lo anunciado por la propia mediática argentina, están enfrentadas judicialmente.

Cisnero dio una entrevista en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine. Allí, contó detalles del mal vínculo con sus expatrones, en especial con el futbolista. También confesó que trabajó en negro sin pasaporte ni residencia de ningún tipo. La uruguaya trabajaba esencialmente en la casa de una zona rural de Milan de la familia Icardi - Nara, una finca secundaria del futbolista y la mediática.

"Tiene su carácter", dijo sobre Icardi. "“Un día se enojó conmigo y me habló re mal porque se habían escapado las gallinas, y me dijo que fue porque habían dejado el corral abierto. Yo le dije que no sabía quién había sido y él me gritó: ‘¡Nunca sabés nada vos!’”, contó.

La exempleada añadió que nunca filtró audios de Wanda. Carmen se mostró emocionada en varios momentos de la entrevista. "Estos días han sido muy duros", contó en referencia a su regreso de Europa. Añadió que está sufriendo de ataques de pánico debido al enfrentamiento.

Carmen Cisnero reveló que toleró muchos momentos de malos tratos porque no tenía documentación. "No tenía pasaporte, Carmen. ¿Cómo querés que viaje?”, le dijo a Barbieri cuando la conductora le consultó por su tolerancia.

Semanas atrás, Carmen Cisnero contó que había sido dejaba "varada" en un campo en Milan. Tras volver a Argentina, contó algunos detalles de la historia laboral con Wanda y la botinera anunció que le iniciará acciones legales.

Además, esta semana se filtró un audio de la exempleada uruguaya donde habla mal de las hijas de Cinthia Fernández.

"Ay, viste la tarada esta de Cinthia Fernández que lleva a las negras de ella al programa de Tinelli. Unas negras feas. No sé qué se cree ella, ¿que son las hijas de la reina? Horribles esas negritas son insoportables. Yo no se las cuidaría ni que me las regalen... Yo no voy a dejar mis Icardi que son mucho más bonitas”, se escucha en el mensaje.

Fernández anunció que también demandará judicialmente a la uruguaya.