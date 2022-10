Rusherking sorprendió al negarse a cantar en la mesa de Juana Viale: "Estamos comiendo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante su paso por Almorzando con Juana, el programa conducido Juana Viale, Rusherking sorprendió a los invitados al mostrarse incómodo frente a un pedido de la nieta de Mirtha Legrand. Incluso buscó la complicidad del resto de los presentes para salir del paso.



"¿Te animás a cantar un poco?”, le propuso la conductora al novio de La China Suárez. Sin dudarlo, Rusherking expresó que no tenía problemas de brindar un show en vivo, sin embargo, pondría una condición: hacerlo en living y no en la mesa.



Ante la insistencia de Juana para que lo hiciera a capela en ese mismo momento, el trapero terminó aceptando. Pero fue en ese momento que intervino Betiana Blum —otra de las invitadas—para alentarlo a que sostenga su postura. "Decile yo voy allá o no canto. Hacete valer", sugirió la actriz.

Con el apoyo de Blum, el trapero insistió: "Yo quiero hacer un show bien, acá no. Como estamos comiendo, no me voy a poner a cantar". En ese momento, se sumó el cantante Cae —otro de los cuatro invitados—a la conversación y organizó el momento, para que ambos hicieran un mini recital con una canción de su autoría. “Te dejo en un tema un pedacito para que hagas un freestyle”, le propuso el artista, lo que fue aceptado por el joven.



Nuevamente, Rusherking insistió en que consideraba inapropiado cantar mientras estaban almorzando. Entre risas, Blum le propuso que tome vino para que se descontracture. Las carcajadas invadieron el momento y el joven cumplió con su objetivo de no entonar el tema pedido en ese momento. Más tarde, en el cierre del programa, ambos artistas cumplieron con su promesa y cantaron juntos.