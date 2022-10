Rodrigo De Paul y Tini: aseguran que están en crisis y que habría "separación concretada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles, la periodista Luli Fernández reveló en el programa Socios del Espectáculo que los argentinos Rodrigo De Paul y Tini Stoessel estarían atravesando una dura crisis de pareja y que ya habría una "separación concretada".



Ya hace días que la relación entre el futbolista y la cantante transita varios momentos de rispideces y desencuentros. Por el lado del futbolista, que se desempeña como jugador del Atlético de Madrid, algunas de sus ausencias llamaron la atención del equipo técnico del cuadro español, quien le concedió una licencia por un problema familiar; sin embargo, a las horas se lo vio acompañando a Tini a una premiación. El hecho despertó la furia desde el equipo y sus hinchas.



A la hora de deslizar un rumor, que tomó connotación de noticia al entablar conversación con una fuente muy cercana a Camila Homs, expareja del futbolista, la panelista Luli Fernández explicó que la relación atraviesa un prolongado impasse y que la idea —desde el entorno de Tini— es que la noticia de la separación definitiva se conozca después del mundial de Qatar, que comenzará en noviembre.



"Del entorno de Camila Homs lo que me dicen es: 'Probablemente te salgan a desmentir porque está decidido que la noticia se dé después del mundial'. Pero me dicen que es un hecho, que la separación está concretada y que no habría vuelta atrás”, aseguró Fernández.



Además, reveló que la decisión de romper la relación llega de parte de De Paul: "Él quería anunciar que el vínculo estaba interrumpido, porque estaría terminado. Pero que desde el entorno de Tini estaban insistiendo en que la noticia se dé después del Mundial".



A continuación de lo expuesto, la panelista de Socios del Espectáculo dio un dato más que explícito que denota un distanciamiento entre las partes: "Tini estaba hasta hace horas en España grabando un comercial para una marca de cuidado capilar que la tiene contratada. Ella estaba en Barcelona, él estaba en Madrid y no se habrían cruzado pese a que están a dos horas de avión (y separados) desde hace varios días".



Por último, Fernández aseguró que el exjugador de Racing se comunicó con su mamá y le confesó que se hartó de algunas situaciones en torno a su pareja y tomó la tajante decisión de interrumpir su relación: "Habría llamado a su mamá, Mónica, y le habría dicho que estaba harto de la situación. Que el papá de Tini (Alejandro Stoessel) lo había llamado y que le habría cortado el teléfono porque la situación no daba para más".