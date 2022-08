La reacción de Natalia Oreiro cuando le preguntaron por María Becerra y su polémica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la era de las redes sociales, la polémica es un plato que se sirve muy a menudo. Una opinión dividida o una reacción ante cierta novedad genera, de inmediato, cruces, tensiones, molestias y más. Natalia Oreiro quedó involucrada, sin querer, en una de las del último tiempo.

Todo comenzó cuando la cantante María Becerra sorprendió a sus seguidores con un nuevo cerquillo, lacio e irregular. Muchos encontraron en su nuevo look una referencia al que usaba la actriz uruguaya en la época de su canción y videoclip "Tu veneno".

Pero para algunos, lo de Becerra se trató simplemente de una copia a Oreiro y, siempre en las redes sociales, no dudaron en criticarla fuertemente. La uruguaya, como era de esperar, fue consultada sobre el tema.

En diálogo con la periodista Pilar Smith durante un evento, Oreiro declaró: "Ella me encanta. Me encanta todo lo nuevo que están haciendo. Me gusta seguir la moda de gente que, de repente, no tiene idea de que yo me corté el pelo así. Porque yo no sé si María vio 'Tu veneno'. Por ahí no".

"Igual, nos mandamos unos mensajes porque yo le tiré buena onda. Ya la seguía y me encanta su música y su estilo", resumió.

Así, bajándole el tono a la situación generada en el mundo virtual, Oreiro dejó en claro que acá no hay ningún problema. En redes hizo lo mismo: cuando Becerra subió fotos de su nuevo look, reaccionó con emojis de corazones y de bombas.