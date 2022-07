María Becerra mostró su impactante cambio físico en seis meses: "Me felicito a mí misma"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles, la cantante argentina María Becerra publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram para celebrar su impactante cambio físico. "Me felicito a mí misma porque ya no me siento débil y tengo más autoestima", escribió la intérprete de "Ojalá" y "Wow Wow".



Luego dio más detalles sobre los problemas vinculados a la percepción de su cuerpo y cómo logró modificarlos. "La he pasado mal con los prejuicios hacia mí misma, con cómo me veía yo en el espejo, con comentarios que he recibido, sobre todo, de chica. Nací prematura, pesando un kilo 200. La mayoría de los bebés nacen pesando entre tres y cuatro kilos. Siempre fui super flaquita, y me costó mucho aumentar masa muscular y subir de peso. Siempre pesé entre 41 y 43 kilos", agregó.



La argentina también invitó a sus seguidores a que sigan su ejemplo. “Métanle, tengan constancia. Yo hace seis meses que estoy entrenando y no saben lo difícil que es. A mí, que tengo mucha motivación, la verdad que a veces se me complica con el trabajo pero le re meto. Me felicito a mí misma y estoy orgullosa de los logros”, contó luego del entrenamiento.



María Becerra mostró su cambio físico. Foto: Captura de Instagram.

Becerra concluyó su mensaje con una mención a la serie de agresiones que sufrió en la adolescencia respecto a su cuerpo: “He recibido comentarios de todo tipo a lo largo de mi vida, en el colegio, en un montón de lugares, tantos que a los 15 se me generó un trauma y no volví a usar ropa apretada. Hasta los 21 años no usé jeans, calzas, vestidos, polleras, short”.