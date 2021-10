La reacción de Natalia Oreiro cuando le preguntaron si se iría de Argentina: "¡Ni en pedo!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Natalia Oreiro ha tenido una semana movida. Después de que Vladimir Putin firmara el documento por el que se le otorgó la ciudadanía rusa, un gesto que agradeció con un video en el que habla su perfecto ruso, este martes fue una de las reconocidas en los Premios Konex.

Oreiro fue una de las figuras que recibió uno de los diplomas al mérito que cada año otorga la Fundación Konex, en su caso como actriz de cine. Fueron 100 los destacados de entre más de mil nominados, y solo algunos llegarán a los galardones mayores a entregarse en dicembre.

En el evento, la uruguaya coincidió con su ex, Pablo Echarri, y la pareja actual de este, la también actriz Nancy Dupláa. El encuentro quedó registrado en fotos y a pesar de los tapabocas, parecía haber buena onda y simpatía entre los tres.



Pero el dato de color de la velada fue otro y tuvo que ver con una entrevista que la conductora de Got Talent Uruguay dio en la alfombra roja.



En diálogo en vivo con C5N, a Oreiro le preguntaron cómo iba a aprovechar la ciudadanía rusa. "Para mí es más un símbolo que algo concreto que pueda aprovechar. Yo tengo con ellos una relación emocional, y lo tomo como eso, un reconocimiento al amor de 20 años. No como un privilegio particular, porque yo voy a seguir viviendo obviamente en la Argentina", declaró con una sonrisa.

“No me quiero ir del país, amo a la Argentina, me quiero quedar recontra acá”. pic.twitter.com/BWWOzL2g4U — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) October 26, 2021

Cuando el periodista repreguntó si ella no estaba dentro de una de las personas que querían abandonar suelo argentino, afirmó: "Para nada, amo la Argentina y me quiero quedar recontra acá". Y cuando la nota parecía terminada, mientras se sacaba el audífono, Oreiro soltó, espontánea: "¡Ni en pedo! ¡Cómo me voy a ir!".

Después de eso, el nombre de Natalia Oreiro se hizo tendencia en Twitter, sobre todo por las comparaciones que los usuarios hicieron con Susana Giménez, quien sí decidió mudarse de su país, al que ocasionalmente llama "Argenzuela", y está instalada en Uruguay desde comienzos de 2020.