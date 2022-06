¿Quería o no salir en la foto?; opiniones divididas sobre el caso Valverde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federico Valverde se agachó en el momento en que el plantel de Uruguay se sacaba una foto con el presidente Luis Lacalle Pou, lo que fue interpretado por un gesto político. Si bien el deportista aclaró que solo se estaba acomodando las medias, en redes y medios de comunicación se debatió intensamente con opiniones cruzadas.

En Santo y seña (Canal 4), los periodistas abordaron el tema. Ignacio Álvarez consideró: "Si fuera así, que a propósito se agachó porque le tiene bronca a Lacalle, me parece de cuarta. Por más que no le guste, es el presidente de todos. Pero personalmente, no puedo hacerle ese agravio y decir que se quiso esconder".

¿Imagen mata relato? desde nuestra #MesaDePeriodistas analizamos la jugada de Fede el "Pajarito" Valverde. pic.twitter.com/QyhWSQAUmO — Santo y Seña (@santotv4) June 13, 2022

Su compañero Pablo Fernández opinó: "Creo que tuvo la intención de no salir en al foto. Después reculó con ese tuit".

En redes sociales, Gerardo Sotelo llamó a "no usar" a Valverde para "trasegar odio y desprecio". "No caigamos en la trampa de reaccionar contra un muchacho que tal vez mañana madure. Alentemos a la Celeste como símbolo republicano, de un país que considera a las personas como iguales con ideas diversas", añadió.

Usar a @fedeevalverde para trasegar odio y desprecio es de gramscianos. No caigamos en la trampa de reaccionar contra un muchacho que tal vez mañana madure. Alentemos a la Celeste como símbolo republicano, de un país que considera a las personas como iguales con ideas diversas. — Gerardo Sotelo (@Cybertario) June 13, 2022

Juan Ramón Rodríguez Puppo, panelista de Esta boca es mía, lamentó que el futbolista "tire para la zurda". "Ahora le vamos a pedir que reparta su fortuna con los pobres de este país. No se..algún gesto. Gana un dineral. Me parece bárbaro por él pero si fue esa la razón que se ponga con los pobres", añadió en Twitter.

Acá se hace el loco. Allá la mama

En la 1° foto está formado en la fila para saludar a la monarquía. Su club es símbolo del franquismo y la extrema derecha. No tiene problema para saludar a Borbón pero aca no puede sacarse 1 foto con 1 presidente democrático.

Se me cayó 1 imagen. pic.twitter.com/DdzQ1i7WPY — Juan Ramón Rodríguez Puppo (@RODRIGUEZPUPPO) June 12, 2022

El analista Graziano Pascale también dudó de la palabra de Valverde. "Para "explicar" que se estaba arreglando las medias, cuando las imágenes muestran otra cosa, mejor se hubiera callado.

A lo hecho, pecho. O te disculpas, o no decís nada. Pero eligió la peor opción", expresó.

Para "explicar" que se estaba arreglando las medias, cuando las imágenes muestran otra cosa, mejor se hubiera callado.

A lo hecho, pecho. O te disculpas, o no decís nada. Pero eligió la peor opción. — GRAZIANO PASCALE (@grazianopascale) June 12, 2022

El comunicador Diego González escribió varios mensaje en defensa de Valverde. Al igual que otros seguidores, hizo referencia a una entrevista al deportista en la que negó tener preferencia entre "dulce o salado" o los colores. "No me gustan los colores", dijo el futbolista, lo que fue interpretado como muchos de una completa ajenidad a la política.

"Un par de apuntes sobre el tema de Valverde. Primero me parece una estupidez todo lo que se generó, si hubiera quedado en un chiste era suficiente. Segundo, me parece mala leche defender al jugador subestimándolo, sugiriendo que es medio bobi y que no entiende nada. Tercero, los súper patriotas que lo ven como ofensa a los símbolos patrios, se ve que no tienen idea que la AUF no tiene nada que ver con el estado, es una institución privada. Entregarles el pabellón tiene el mismo valor, que si se lo dieran a la selección de empleados de Tata. Y cuarto, aguante Valverde, a mi tampoco me gustan los colores, y la pregunta de "dulce o salado" también me parece pelotuda", escribió el conductor de TV Ciudad.

Valverde es el jugador de fútbol más jugador de fútbol que escuché. Tipazo pic.twitter.com/OR6PFcFzeR — zoso (@antozoso) June 9, 2022

Sergio Gorzy también llamó a sacar al futbolista de la arena política. "Déjense de querer sacar partido del fútbol. Por derecha y por izquierda. No rompan más. Federico Valverde deja a Uruguay mucho mejor que la mayoría de los que critican. Discutan en el parlamento y en las urnas y no se metan con el FOBAL URUGUAYO. Halcón, no le des pelota a nadie", escribió.