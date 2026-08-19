Qué le pasó al padre de Tini: Alejandro Stoessel sufrió un dolor y fue internado en medio de conflicto familiar

Luego de semanas atravesadas por una fuerte polémica en torno a la relación que mantendría Martina “Tini” Stoessel con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, el padre de la cantante atraviesa un complicado estado de salud.

“Hoy a las cinco de la tarde Alejandro Stoessel ingresó a la Trinidad de San Isidro con un dolor bastante agudo. Él estuvo el fin de semana en Cariló y antes de volverse, se empezó a sentir mal. Fue a la guardia, los médicos le hicieron una batería de estudios y decidieron dejarlo internado”, contó Pepe Ochoa este martes en LAM.

“Ya sabemos que Alejandro no goza de la mejor salud. En su momento todos sabemos lo que pasó con Tini, con toda la suspensión de los shows por su salud. No hay un parte oficial del tema, tampoco me dieron los motivos de lo que estaba pasando. Sí, lo que me dicen es que no se encuentra en terapia intensiva, que está bien, está consciente, pero que el dolor que tenía era muy agudo en el pecho. Por eso y por cuestiones que se vieron en los estudios decidieron dejarlo”, continuó sobre el paso a paso que siguieron adelante los médicos para descartar cualquier complicación coronaria grave.

Quien lo acompañó en este difícil momento fue su hijo mayor, Fran Stoessel, que se encargó de llevarlo a la institución médica, esperarlo y alcanzarle ropa cuando le dijeron que debía pasar la noche allí. “Él tiene su teléfono y se comunica con su entorno y sus amigos por ahí. No es nada grave, tampoco es algo para una operación urgente”, explicó el panelista.

Una de las hipótesis sobre su decaimiento físico estaría vinculada con la extrema exposición mediática que vivió todo el clan Stoessel en los últimos días. “Con todo lo que está pasando con Tini. Todo lo mediático, tal vez a Alejandro no le jugó una buena pasada. Así que le mandamos mucha buena energía”, dijo Ochoa en apoyo al reconocido empresario.

Personas que se encontraban en la clínica reconocieron al padre de la cantante y fue así como se filtraron algunos de los videos y fotos de él por las instalaciones y a la espera de que le brinden resultados. “Lo que me dicen también es que esto es por lo que se habría ausentado del Mundial. Había un temita de salud por el que no se sentía del todo seguro para viajar, por eso es que no viajó”, concluyó.

El distanciamiento entre Tini y sus padres

En las últimas semanas cobró fuerza la versión sobre un distanciamiento entre Tini y sus padres. Según explicó Ángel de Brito en LAM, no existe una pelea puntual ni una ruptura definitiva, sino una serie de desencuentros que se acumularon con el paso de los años y terminaron generando una marcada distancia familiar.

“En el medio empezaron a surgir un montón de conflictos que vienen hace rato y esos micro conflictos fueron llevando a hoy un alejamiento. No es que los odien, no es que están peleados”, señaló el conductor.

La relación comenzó a modificarse a medida que Tini creció y buscó mayor autonomía. Durante sus primeros años de carrera, Alejandro y Mariana tenían un fuerte control sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional. Con el tiempo, la cantante habría empezado a cuestionar esas dinámicas, especialmente frente a su deseo de tener mayor libertad para salir y manejar su vida privada.

De acuerdo con De Brito, uno de los momentos clave ocurrió durante la pandemia, en 2020, cuando Tini viajó a Miami para grabar un disco y comenzó a separar a su madre de las tareas operativas vinculadas a su carrera. A partir de entonces, el vínculo profesional entre ambas habría empezado a cambiar.

A ese proceso se sumaron posteriormente diferencias relacionadas con el manejo del dinero. Durante la relación de Tini con Rodrigo De Paul, según relató el periodista, surgieron desacuerdos vinculados a cuestiones patrimoniales y comerciales, entre ellos un proyecto para adquirir una propiedad en España y la titularidad de una casa en Nordelta que figuraba a nombre de una empresa de Alejandro y Mariana.

También habría existido una propuesta para que Alejandro administrara los acuerdos publicitarios de De Paul, algo que finalmente no prosperó porque el futbolista prefirió mantener separadas esas cuestiones de su vínculo de pareja.

Ese contexto habría llevado a Tini a preguntarse por primera vez de manera más directa quién administraba sus ingresos y cómo se manejaban sus recursos. “Cuando pasa esto de la casa empezó el tema del dinero. ¿Quién me maneja el dinero? No puede ser que yo no sepa nada”, contó De Brito que habría planteado la cantante.

Con el crecimiento de su carrera internacional, Tini habría tomado dimensión del volumen de sus contratos y de la forma en que ingresaban los derechos vinculados a su música. A partir de allí, habría decidido asumir el control de sus finanzas. “Una cosa es que te manejen la carrera y otra cosa es que te manejen el dinero”, resumió el conductor al explicar uno de los principales puntos de tensión dentro de la familia.

Con información de La Nación/GDA.