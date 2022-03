La primera foto de Jimena Barón y su nuevo novio, juntos en las playas de México

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Parece que fue hace años, pero recién a inicios de febrero Jimena Barón dijo que se había reconciliado con su novio, el empresario Matías Palleiro luego de una breve separación. Por si no lo recuerda, la cantante conoció a su actual pareja a mediados del año pasado, cuando ella era jurado en La Academia. En ese entonces Marcelo Tinelli apodó al muchacho como "señor Habano", ya que la cantante prefería no revelar su nombre.

Esta segunda oportunidad los encuentra felices, o al menos así se muestran en sus redes sociales, donde por separado han publicado mensajes y fotos disfrutando de las playas de Yucatán. Si bien ella no subió ninguna imagen junto a Palleiro, los escenarios y paisajes de las postales compartidas de forma individual coinciden.



Y por si quedaba alguna duda, él finalmente subió un boomerang junto a Barón, sentados en una tabla de stand up paddle con el mar de fondo.

"Me fui de nuevo y estoy muy feliz. ¿O no se trata la vida de capturar mates, nubes y amaneceres? Felicidad absoluta, será un viaje lleno de aventuras", escribió Jimena Barón a inicios de esta semana en su Instagram, anunciando su viaje. Desde entonces la actriz no ha parado de realizar publicaciones sobre su estadía en México.

Si bien Barón suele contarle a sus casi seis millones de seguidores detalles de su día a día, aún no había dicho nada acerca de su acompañante. Tampoco dijo que se trataba de una escapada romántica junto a su novio Matías Palleiro, de quien publica muy poco para cuidar la relación.

Matías Palleiro. Foto: Instagram tumapalleiro

Por su parte, en algunas historias de Palleiro, aparece la cantante, aunque con un filtro en su rostro o mostrada desde lejos, todo para que no sea fácil reconocerla. Es que luego de tanto escándalo y exposición, Barón decidió vivir su nuevo amor con mayor privacidad. Y las redes lo demuestran.