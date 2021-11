Preocupa la salud de Carmen Barbieri: está aislada y tiene síntomas de coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La salud de Carmen Barbieri preocupa a su entorno. Este lunes, la actriz y conductora argentina se ausentó de Mañanísima, el programa que conduce en Ciudad Magazine, y reveló que se encuentra aislada por síntomas de coronavirus.



“Bienvenidos a Mañanísima. Estoy yo, sí, es el programa de Carmen Barbieri. En un ratito les vamos a estar contando por qué no está hoy presente”, anunció el periodista Pampito Perelló Aciar al comienzo de la edición.



Luego, reveló los verdaderos motivos por los cuales la conductora debió ausentarse. “Lamentablemente se encuentra aislada. Tuvo algunos síntomas el fin de semana y su médico, que la cuida mucho y le salvó la vida cuando estuvo en coma hace ocho meses, decidió que se quede en su casa, que haga reposo”, comentó.

Tras aclarar que Barbieri ya se hisopó, el periodista comentó que la actriz atravesó una noche complicada, “con nervios” esperando los resultados. “Esperemos que dé negativo y mañana ya pueda estar acá. Se extraña su energía”, señaló.



Enseguida, hizo referencia a la agitada semana que su compañera tuvo debido a las críticas por haberse bajado de la temporada de verano. “Ella estuvo trabajando mucho, tiene muchas exigencias. Se estuvo hablando mucho de ella en la semana. A veces hay que estar un poco del otro lado. Hace ocho meses que estuvo en coma y casi se muere”, sostuvo.

Minutos después, el periodista transmitió un audio que le envió la propia Barbieri. “Estoy en mi casa, atada con cadenas de barco porque no me dejan salir hasta no tener el resultado del coronavirus. Tengo síntomas. No estuve con nadie que haya tenido o tenga COVID, así que no tuve ningún contacto. Pero el fin de semana tuve fiebre de 37.5″, contó.



Cabe recordar que Barbieri contrajo coronavirus en enero, justo al inicio de las grabaciones de la edición argentina MasterChef Celebrity. El 20 de enero fue ingresada en una clínica y pasó más de tres semanas luchando contra complicaciones respiratorias que fueron determinantes para decidir primero su traslado al sector de terapia intensiva, y luego que debía ser intubada e inducida a un estado de coma farmacológico. Además, contrajo una bacteria intrahospitalaria que complicó aún más su cuadro.



Tras mantener en vilo a sus seguidores, el 12 de febrero, se informó que Carmen estaba mejorando y que le habían quitado la sonda nasogástrica y gran parte de los medicamentos que la inducían a la sedación. “Esta mañana hicimos una videollamada, hablamos mucho. Estoy contento porque hay muy buenas noticias, está muy bien y está consciente”, contó, en su momento, Federico Bal. Finalmente, el 20 de febrero, recibió el alta.