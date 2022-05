Polémica entre Selva Andreoli y Valeria Ripoll: "No mal utilice mi nombre"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Selva Andreoli visitó Algo contigo (Canal 4), donde abordó su salida de Esta boca es mía y nuevamente la vinculó a factores políticos. Además, le respondió a Victoria Rodríguez, quien había considerado que sus declaraciones provenían del "despecho".

"Estoy convencida que se venía una etapa difícil por el reférendum y yo iba a estar a favor del voto rosado. Es más, trabajé con Esteban (Valenti) en la campaña", dijo sobre la desvinculación del programa de Teledoce, ocurrida en diciembre pasado.

"Las personas que nos sustituyeron a Alejandro Camino como a mí, una es de Cabildo Abierto y otra del Partido Nacional. Y la tercera es (Valeria) Ripoll, que al principio estaba en contra del voto rosado. Supongo que ellos querían generar un panel más consensuado para defender la LUC", añadió.

Exclusivo: @SelvaAndreoli le responde a Victoria Rodríguez y habla sobre su salida de Esta Boca Es Mía 🗣️"Había mucho mayor porcentaje de personas del Partido Nacional y una defensa de lo que es el gobierno actual en el programa", remarcó pic.twitter.com/Dz4xkiSgHp — Algo Contigo (@AlgoContigo4) May 30, 2022

La aludida Valeria Ripoll, respondió a través de Twitter. Aseguró que nunca cambió el voto respecto al referéndum. "Señora Selva, desde el principio mi voto fue por el SI. Es más me manifesté contra toda la LUC como herramienta no solo por los artículos que no votó el FA porque no voy detrás de ningún partido. Pregúntele a su esposo que me llamó Para agradecerme el día que fue Michelini al programa, por mi defensa al SI, y que el invitado no había estado bien. No me meta a mí en sus problemas con la producción, yo no digo una cosa hoy y otra mañana. No mal utilice mi nombre para estar en los medios. Muchas gracias", escribió la actual panelista y secretaria general de Adeom.