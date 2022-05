Polémica con fiscal acusado de amenazar periodistas: "Que me lo digan en la cara"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fiscal de delitos sexuales Raúl Iglesias encendió la polémica al desafiar a "determinados periodistas". En una entrevista para el programa En Perspectiva, cuestionó a los comunicadores que lo criticaron y hasta los desafió a encontrarse cara a cara. El periodista Antonio Ladra le respondió en las redes y hasta la Asociación de la Prensa del Uruguay emitió un comunicado al respecto.

Todo ocurrió sobre el final de una extensa entrevista para el programa En Perspectiva. Justo antes de terminar el diálogo con Emiliano Cotelo, Iglesias tomó la palabra para cuestionar a los periodistas y encender la controversia.

El fiscal de Delitos Sexuales Raúl Iglesias cerró la entrevista de hoy criticando a "determinados periodistas que salen a decir cualquier cosa".



La entrevista completa en este link:https://t.co/TYDvDnBykH pic.twitter.com/h81uhv2F4V — En Perspectiva (@enperspectivauy) May 26, 2022

"Lo único que vengo a hacer a los medios es defender mi trabajo y el de mi equipo. Es un trabajo realizado de forma profesional y a conciencia. Me gustaría defenderme de determinados agravios que no corresponden. Me gustaría también que algún periodista que anda diciendo determinadas cosas por ahí me lo diga en la cara", lanzó ante la sorpresa del conductor.

Emiliano Cotelo quiso saber a quiénes se refería, pero Iglesias no dio nombres e insistió: "Determinados periodistas que salen a decir cualquier cosa. No voy a dar nombres, ellos saben bien quiénes son". Al cerrar, desafió a los comunicadores a encontrarse con él frente a frente: "Estoy en Uruguay 1125, que vengan y me lo digan en la cara".

El periodista Antonio Ladra recurrió a Twitter y le respondió haciendo una observación sobre un insólito error del fiscal. "Fui a Uruguay 1125 y me dijeron que ahí no trabaja un señor Iglesias. Averigüe, y es en Uruguay 1225. El señor fiscal primero debe saber donde está parado antes de amenazar periodistas", publicó junto al video de las declaraciones del fiscal.

Fui a Uruguay 1125 y me dijeron que ahí no trabaja un señor Iglesias. Averigüe, y es en Uruguay 1225. El señor fiscal primero debe saber donde está parado antes de amenazar periodistas. https://t.co/gPhmDZsbVg — antonio ladra (@antonioladra) May 26, 2022

El episodio cobró repercusión con el correr de las horas al punto que la Asociación de Prensa del Uruguay publicó un comunicado en el que manifestó su “preocupación” por los dichos del fiscal, que al entender del sindicato tienen una “actitud amenazante” hacia los periodistas.

"Estas expresiones destempladas y de barra brava en contra de quienes -a su entender- esbozan críticas en medios de comunicación no condicen con el papel de representante del Ministerio Público que le compete al señor fiscal", señala el comunicado.